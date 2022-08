Ibai realizará una canción junto a los argentinos FMK y BIG ONE

“Big One y FMK van a venir a casa el sábado para hacer en directo una canción conmigo. ¿Quieren que hagamos una tiradera? Creo que puede ser lo más divertido, ¿no? Más que una canción. Lo que pasa es que el problema que tengo es que no sé a quién hacérsela. Yo te hago una tiraera con Big One y FMK y te meten una follada que no te enteras”, dijo Ibai Llanos en su stream en vivo y en directo en la plataforma de Twitch anunciando la noticia a todos sus seguidores presentes.

Mirá el stream de Ibai Llanos hablando sobre el tema:

En ese sentido, el creador de contenido vasco detalló que su idea es mostrar el proceso de producción del detrás de escena antes de que un tema sea lanzado oficialmente. Además, aclaró que si el material final terminaba siendo del agrado de los espectadores, lo haría público en su canal de YouTube, que cuenta con 9.42 millones de suscriptores. Aunque no es y nunca va a ser cantante, así lo dijo en su directo, a Ibai le encanta la música y probar cosas nuevas.

“FMK no solo es un artista muy reconocido, sino que es el que más canciones escribe en Argentina. En cualquier canción de ese país o Puerto Rico, él está ahí con la plumita. Es un tío que hace sus temas, pero escribe mucho. Diría que es uno de los mejores haciendo esto. Queremos que sea un streaming un poco entre comillas también didáctico, una charla, una pequeña entrevista y luego hacer una canción, con la participación de ustedes”, explicó el streamer.

Por el lado de Big One, es catalogado como uno de los mejores productores de Argentina y Latinoamérica, por lo tanto habrá mucha expectativa por parte de la gente de cara a esta nueva colaboración. Cabe recordar, que el Cuarteto de Ibai salió en noviembre de 2020 y su versión final en enero de 2021. Si bien, hasta el momento, no se confirmó a qué hora se realizará el stream con los primeros invitados en su nueva casa, ¿se vendrá un nuevo tema del streamer número 1?

