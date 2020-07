Las románticas fotos que compartió Daniel Osvaldo junto a Jimena Barón

A poco de comenzar la cuarentena, Jimena Barón decidió mudarse junto a su hijo Momo, a la casa de su ex, Daniel Osvaldo, en Lanús. En el hogar del músico, la convivencia parece de lo más armoniosa y la cantante no oculta sus sensaciones. Cada momento entre ellos es de enorme felicidad y hacen un culto a la vida. Disfrutan, se ríen, comparten todo.

Sin embargo, hasta el momento no afirman ni desmienten. La palabra oficial de la reconciliación todavía no llegó de forma explícita aunque los hechos sí lo demuestren como las imágenes que el propio Osvaldo compartió en Instagram, donde se lo ve compartiendo con Jimena al lado de la chimenea con una gran sonrisa.

Daniel acompañó el posteo con diferentes emojis en donde aparece uno con forma de dos corazones.

Vale recordar que hace poco más de un mes, Barón celebró su cumpleaños y como lo hace habitualmente, hizo catarsis en sus redes sociales. "Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el perro y el papá y con vos también, quedate, y el padre adhiere, quedate", compartió en Instagram y continuó: "¿Se terminará el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo cómo se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba", siguió con su emotivo relato. "Recuerdos cien mil por segundo, un millón, cien mil millones. Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se ríe".

A pesar de que este presente hace un año atrás le parecía imposible, las vueltas de la vida la llevarían a darse una nueva oportunidad con el padre de su hijo. En el mismo posteo, la autora de "La Cobra" plasmó: "Me siento agradecida, en procesos de grandes aprendizajes, en búsqueda de cambios, de cierres, de nacimientos, de acomodar todo distinto y que se sienta mejor, de que sane lo que sigue jodiendo, de despedirlo, de perdonarme, no ser tan dura conmigo misma, de regalarme aceptación y sorpresa. Intento que no me afecte ni me lastime qué piensan los demás de mi, mi vida, mis decisiones. Abrazo también las cagadas que me mandé e intento ser mejor persona todos los días, pero sin castigarme tanto", concluía en ese entonces.

Los días fueron transcurriendo y la convivencia se fue acomodando. Nunca falta el vino para el brindis, las risas y lo que muestra ser una familia que se da otra oportunidad y en la que prima el amor. Atrás quedaron los rencores, los enojos e incluso la letra de su primer hit "La tonta", en la que hacía referencia a su primera convivencia con Osvaldo, en la que sufrió los desaires del ex futbolista: "Mentís", comienza la canción, "tu corazón de seda se hizo hielo", entona en otro fragmento de su canción. "Vivis diciendo cosas que nunca sentís, armando escenas en donde soy la actriz que cree como idiota tus mentiras".

Hoy Jimena y Daniel, dieron una vuelta de página y cada posteo de la actriz, así lo demuestra, aunque todavía se espera su palabra.