Agustin Cachete Sierra tuvo un 2020 muy duro. No solo porque perdió a su padre en abril del año pasado, sino que al mes falleció su abuelo. El ganador del Cantando 2020, se lució en el baile del caño en la pista de La Academia de ShowMatch, junto a su partenaire y novia Fiorella Giménez. Luego de una charla con Marcelo Tinelli, recordó a su padre entre lágrimas y desde su casa, Lali Espósito compartió un video en Instagram alentando a su amigo.

La conmovedora historia familiar de Cachete Sierra que hizo emocionar a Lali Espósito

La jurado de La Voz Argentina, se emocionó al ver a su compañero en las producciones de Cris Morena, brillar en su performance en La Academia. Visiblemente emocionada, Lali compartió un video en Instagram donde se la escucha alentar a su amigo con un “¡Vamos Agus!”.

Cachete y su pareja de baile Fiorella, recibieron halagos por parte del conductor de ShowMatch, tras su excelente performance en la disciplina del caño. "Estoy muy feliz. El año pasado esta producción me hizo muy bien en lo personal, por los desafíos que afrontamos y cómo terminamos” comenzó diciendo el participante.

En ese momento, el actor se quebró al aire diciendo: "Vengo de pasar un fin de semana muy lindo con mis amigos, le regalamos un título a mi viejo, que era el técnico del equipo. Nos volvimos a juntar después de mucho tiempo. No lo pudimos despedir como queríamos, pero después de un año nos volvimos a juntar regalándole ese trofeo".

Abrazado a Fiorella Giménez, el participante agregó: "Este año me tocó ser a mí el DT, para cuidar el laburo y no lesionarme. Soy como Fernando Gago, tengo los dos ligamentos cruzados rotos, tibia y peroné. Así que el fútbol, por ahora no".

Junto a la emoción que se vivió en el estudio de ShowMatch, Cachete cerró: "Llegamos al caño al límite. La producción nos había ofrecido un reemplazo y les dije que no, que, si podíamos atrasar un día más el baile para llegar más enteros, pero no se podía".

Lali Espósito y Agustín Cachete Sierra se conocieron hace muchos años cuando los jóvenes eran tan solo dos niños actores que participaron en distintas producciones de Cris Morena. A pesar de los años, y los caminos laborales diferentes, en la actualidad mantienen un cariño y amistad que perdura en el tiempo.

La Voz Argentina: Mau y Ricky Montaner revelaron el momento en el que Lali Espósito se enojó con ellos

Mau y Ricky Montaner son dos de los jurados de La Voz Argentina que la está rompiendo en el certamen de Telefe. Los hijos de Ricardo Montaner eligen a dúo quiénes serán los participantes de su equipo en la audición a ciegas y mantienen un vínculo cómplice con Lali Espósito.

Tan es así, que los músicos se animaron a contar una divertida anécdota con Lali durante las grabaciones de La Voz Argentina.

La Voz Argentina: Mau y Ricky Montaner revelaron el momento en el que Lali Espósito se enojó con ellos

"Tenemos muchas, las van a ver en La Voz. Pero hay una del back. No habíamos visto Sky Rojo, ya ahora sí, pero como por cuatro semanas, ella venía todos los días diciendo: “¿Vieron Sky Rojo?”", contaron en una entrevista para Teleshow.

"Stefi la quería ver, pero no cuadrábamos los horarios, y tardamos mucho, ya me daba vergüenza. Cuando empezábamos a hablar de la serie, yo me iba apara otro lado para que no me preguntara. Y una vez, en casa de Marley me dijo 'Ya es el colmo, chicos. Forros, son amigos míos y no han visto la serie' Entonces esa misma noche, la vimos", dijeron.

