Ruggero y su cuarentena creativa

La pandemia aceleró un proceso que si bien ya tenía fecha para fin de año, Ruggero(27) adelantó a raíz del confinamiento. “Saber que todas las letras las escribí en cuarentena es algo muy especial. Siento que también fueron momentos de inspiración donde me pude enfocar al cien por ciento en quién es Ruggero, mi verdadero sonido y qué quiero contar. El álbum habla un montón de mí pero al mismo tiempo quisimos contar una historia entre todas las canciones”, explica el cantante y actor italiano que, Zoom de por medio, compartió sesiones de composición con artistas de Miami desde su propio estudio en casa.



“Salió muy espontáneo y aún más porque no tuve distracciones externas”, agrega quien tras estrenar “Bella” “la primera canción con algunas palabras en mi idioma que es el italiano”, prepara su vuelta a un escenario en formato streaming el 19 de septiembre. “Tener la posibilidad de tocar en el Movistar Arena con nuestra banda y amigos de MYA en un momento tan complicado para el mundo es increíble. La música es algo que puede levantar un poco los ánimos en este contexto gris”.







Camino al sueño que persigue desde que la memoria lo acompaña, aún sin familiares en el rubro del arte, el ex “Violetta” que conoció a su novia Candelaria Molfese (29) en los sets de Disney valora su incondicional apoyo. “El primer videoclip que tuvimos que grabar en casa me lo grabó Cande y fue completamente original. Para “Bella” por suerte ya habían abierto un poco más y ella fue la que me chequeaba un poco la coreografía en los ensayos, cuidaba que la hiciera bien y fue como mi coach en casa. Ella es el primer filtro para mis canciones y videos, porque es otro ojo y en el cual confío un montón”, admite con seis años de convivencia que lo avalan.



“Obviamente que en 200 días seguidos las 24 horas se van remarcando algunas cosas pero nunca discutimos ni peleamos. Yo creo que en nuestra pareja hay un lindo equilibrio que nos lleva a nuestra paz. Somos dos personas que nos queremos amigar siempre al toque, muy pacíficas que tenemos nuestro carácter también y por eso nos seguimos eligiendo todos los días. Me siento muy afortunado de haber encontrado al amor de mi vida, es una compañera muy especial”. Con una timidez que aprendió a pulir en su primera clase de teatro, el joven que debutó en la versión italiana del programa italiano “X Factor” no recuerda un solo año de su vida en el que la música no lo interpelara .







“Siempre fue algo muy especial aunque en mi casa nadie trabaja en el sector música y tienen una empresa de productos de limpieza. Pero mi abuelo, que se llamaba Ruggero y fue campeón italiano de boxeo y muchos años después se consagró como pintor reconocido, lo tengo como modelo y mi ídolo. Creo que también es algo que viene de mi sangre porque a mis abuelos les gustaba cantar pero nadie se dedicó. Mi papá desde chiquito me hizo escuchar todo tipo de música y me fue enseñando a tocar la guitarra. Hacía un millón de conciertos con mi prima pero solo en casa porque me daba vergüenza hacerlo enfrente de otros” , revive.



Con proyectos actorales en stand by por la pandemia (iba a filmar una película con su novia “Cande” que retomará en cuanto habiliten los rodajes) el ex “ATAV” dedica noche y día al deseo que más lo desvela. “El disco siempre fue un sueño muy grande que hasta que no lo saque no lo voy a haber cumplido. Trabaje muchísimo todos estos años para eso, yo empecé queriendo ser cantante, después se desvío un poquito para la actuación pero ahora Ruggero volvió y no veo la hora de presentar mi primer álbum, todavía no está cerrado pero seguro no serán menos de 10 canciones”, admite y a paso lento pero firme, prefiere no apresurarse.





“Quiero sacarlo cuando se que me voy a poder ir de gira, para promocionarlo y hacer mi propio show, paso a paso. Siento que todos estos años trabajando con Disney o lo que sea, me prepararon para vivir este presente. La verdad que siempre tuve en mi cabeza los objetivos bien claros y supe que lo que quería lograr en mis objetivos de ahora y a futuro. Sé que es un camino nuevo y no va a ser rápido como uno quisiera pero ya llegaran los resultados grandes. Mientras tanto, hago música que es lo que más me gusta”, cierra el influencer con 8 millones de seguidores.

