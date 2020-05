Toda la intimidad de Ruggero Pasquarelli y Cande Molfese en cuarentena

La suave brisa que asoma por el balcón del departamento de Candelaria Molfese (29) y Ruggero Pasquarelli (26) es un privilegio que, en plena cuarentena obligatoria, agradecen todos los días. “Tenemos una vista que da al río. Entonces aprovechando que todavía no hace tanto frío y los días están lindos es un ambiente en el que estamos mucho. El silencio de la ciudad y que no pasen autos es como estar en el campo”, coincide la dupla de actores e influencers que se conoció en los sets del éxito mundial de Disney “Violetta” y no tardó en mudarse juntos.

Con más horas de convivencia que de costumbre, aunque ya llevan 5 años bajo el mismo techo, la pareja se divide las tareas domésticas y busca la manera de alimentar el arte a pesar de las limitaciones. “Nos estamos organizando bien pero es clave tener una rutina porque el día se te hace muy largo. Nos dividimos almuerzos y cenas. A mí me es productivo levantarme a la hora que lo hago normalmente, hacer mi entrenamiento y después laburar para tener actividad constante. Estoy aprovechando el tiempo libre para estudiar neutro, que era algo que me tenía inquieta hace un tiempo y como tengo ganas de irme a vivir una experiencia afuera, era una herramienta necesaria. Sigo tomando mis clases de canto y Rugge me está enseñando a tocar el ukelele. Él montó su estudio de grabación entonces aprovecha para hacer canciones y yo soy respetuosa cuando necesita silencio. Lo mismo él conmigo cuando estoy grabando algo o haciendo algún curso”, cuenta la influencer mientras el actor italiano, que presentó su primer single solista en la última fiesta de CARAS, detalla: “Estoy teniendo la posibilidad de hacer sesiones de composición a través de facetime, con otros autores desde Miami, está siendo muy útil porque están saliendo muchísimas canciones y material para el álbum completo. Además de componer un montón, sigo aprendiendo muchísimo con la guitarra que es mi instrumento favorito, observo muchísimos videos de guitarristas y voy probando acordes nuevos para sumar después a lo que hago yo”.

Activos en redes sociales, reconocen que su tiempo frente a la pantalla aumentó aunque tampoco se culpan. “Eso me deprime un poco pero también me adapto y abrazo la situación que estamos transitando y trato de no juzgarme. Yo sigo trabajando bastante con marcas y generando contenido entonces eso me hace mantenerme activa y creo que también es necesario”, admite “Cande” que con varios proyectos en pausa, uno en Chile y otro para Telefé, anticipa su primera película con Ruggero. “Son los planes que teníamos que calculo, si Dios quiere, se modificarán o tomarán mejor rumbo”.

Lo bueno de convivir en un tres ambientes –concuerdan– es que cada cual tiene sus espacios. Incluso cuando se genera algún cortocircuito en la pareja. “No sé si hay algún momento en que se vuelva un problema. Lo bueno es que el departamento es bastante grande entonces los dos tratamos de mantener nuestra rutina armada. Si tuviera que decir algo es que Cande no tiene mucha paciencia y fui descubriendo que no le gusta nada limpiar”, señala el actor que brilló el año pasado en ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza) y Molfese retruca: “Yo descubrí que Rugge es muy bueno limpiando y mucho más dedicado que yo. Pero también es muy exigente cuando graba música y no deja ni que vuele una mosca. Tuve que aprender a convivir con un músico 24/7 que es hermoso pero no es fácil. Igual si tuviese que hacer la cuarentena sola pienso que sería bastante duro. Es verdad que en estos tiempos todo se potencia pero nos conocemos un montón y somos afortunados de poder compartir este momento de soledad con el mundo”.