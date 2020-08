Cande Molfese, la revelación del Cantando: "Me cuestiono los mandatos sociales"

Una experiencia tan desconocida como intensa. Así define Cande Molfese (29) a su desembarco en el “Cantando 2020”, el certamen en el que la actriz se prueba en modo “reality”, sin los trajes de un personaje de ficción en los que refugiarse.

“Estoy adaptándome al show. Me encanta porque es un desafío nuevo, pero es verdad que es muy adrenalínico. Además soy muy exigente conmigo a la hora de cantar porque es lo más flojo que tengo, aunque fluye porque tengo un gran compañero como lo es Fede Salles. Lo que me da más nervios es la previa. De a poco voy aprendiendo”, asegura la actriz, quien tras su paso por la tira “Violetta”, con la que ganó popularidad a nivel mundial, supo posicionarse en las redes sociales.





“Fue difícil salir del mundo Disney, lo recuerdo como uno de los más complicados de mi vida. Fue fuerte porque durante cinco años trabajé en un lugar donde me contenían muchísimo y donde todo era muy perfecto. Y cuando salís, la vida sigue pero cambia completamente. Por suerte previo a terminar hice un trabajo muy fuerte interno y con mi familia y terapeuta. Se venía el vacio y el volver a empezar”, detalla Molfese, a quien su paso por la ficción infantil también le permitió conocer al actor italiano Ruggero Pasquarelli (26), con quien convive hace años y en diciembre cumplirá seis de relación.

“En ese momento y en paralelo a Violetta, cuando no era tan común ser youtuber, empecé a generar contenidos propios, que me los había comprado una plataforma. Así cree mi propio kioskito y eso hizo que pudiera seguir vigente, eso me ayudó a reinsertarme”, puntualiza la artista quien junto con su novio viene de grabar voces en español para la película animada “Unidos”. La pareja, además, tiene por delante la filmación de una película, con dirección de Sebastián Pivotto. Hoy, Molfese llegó a más de cinco millones de seguidores en Instagram, donde comparte tips de vida saludable, entrenamiento (suele correr maratones) y ecología, además de su cruzada vegetariana.





“Desde mi humilde lugar puedo influenciar a alguien a que se anime a cuidar un poco más el Planeta. Siento que es una responsabilidad muy grata y me siento muy agradecida”, afirma Cande, una defensora de los animales y vegetariana que sigue en su transición al veganismo. “Hace cinco años que no como carne. No me quiero presionar porque es todo un proceso y hay que hacerlo a conciencia, consultando siempre a un nutricionista. Pero cada vez me pongo más la camiseta por los animales. Es mi filosofía de vida y trato de irradiarla porque el futuro es vegano”, agrega la artista, quien prepara un proyecto artístico con su amiga y cómplice en la causa, Melina Lezcano. “Vamos a hacer música juntas, un poco más consciente”, dice.

–¿Cómo vive esta etapa de la relación con Ruggero?

–Es muy fuerte ahora el estar las 24 horas juntos, porque estábamos acostumbrados a la distancia, por los viajes de ambos. Pasamos por todos los momentos…pero somos muy compañeros y tenemos un depto amplio, donde cada uno tiene sus espacios y sus tiempos y lo respetamos. Yo soy muy sincera y si necesito irme sola a ver una película lo hago. Los defectos y las virtudes se acrecientan (ríe), estar en pareja es un trabajo, pero es el más lindo que tengo. Ahora también tenemos a Almedra una perrita mestiza que adoptamos.





–¿Cómo se definiría en la vida en pareja?

–Soy tan brava como romántica y Rugge me tiene mucha paciencia. Soy un mar de emociones, muy cambiante. Si me preguntaban hace tres años me quería casar y tener hijos y hoy, ya no. Me estoy redescubriendo y hoy me cuestiono los mandatos sociales. Hay muchas cosas que nos impusieron y yo quiero romper con eso, no por rebeldía sino por convicción. Culturalmente estamos adiestrados para ser de una manera. Pero, ¿Para qué quiero traer hijos con el mundo que tenemos? Son cosas que me pasan por las entrañas.

