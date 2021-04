La palabra de Chiche Gelblung tras conocer la muerte de Mauro Viale: "Lo mató la vacuna"

La inesperada muerte del periodista Mauro Viale a los 73 años dejó perplejo al mundo del espectáculo argentino que a través de las redes manifestó su dolor por la pérdida del conductor de América.

En medio de esta triste noticia y aún sin poder creer en la noticia, Chiche Gelblung se quebró al hablar de su colega y amigo. En directo en charla con Rodrigo Lussich, el periodista no pudo contener sus lágrimas.

"Nadie se cuidaba el cuerpo mejor que Mauro. No lo puedo creer. Estoy demolido. No sé si fue una trombo de la vacuna, no lo sé. Estuve con él hasta el miércoles pasado", afirmó Chiche Gelblung.



“No lo mató salir a laburar, lo mató aparentemente la vacuna. No sé qué carajo pasó. Un tipo sano, flaco, con todos los parámetros fantásticos. Nada te garantiza nada, qué vas a hacer, te juro que no lo puedo creer”, sumó el periodista y conductor.

Mauro Viale se había vacunado contra el coronavirus días previo a su muerte

La sorpresiva muerte de Mauro Viale coincidió con la reciente vacunación a la que se sometió el periodista días atrás. El conductor de América se había colocado la dosis de la vacuna china Sinopharm el pasado jueves y se había mostrado contento en el programa A pura Verdad aunque también dejó entrever su temor a contagiarse.

"Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre", dijo entonces.