El drama de Jairo por no poder ver a su esposa internada

El dolor de Jairo no se puede traducir en palabras. El cantante está viviendo momentos de enorme angustia al no poder ver a su mujer desde hace más de un mes y ni siquiera hablar con ella. Teresa transita una grave enfermedad y está internada, pero producto de la Pandemia, no puede tener visitas.

Entrevistado por radio Mitre, el cantautor se refirió al delicado momento que vive su mujer, con quien está casado desde hace 48 años y con quien tiene a sus 4 hijos: Iván, Yako, Mario y Lucía.

"Está con patologías varias desde hace mucho tiempo. Perdió fuerza y ahora está en rehabilitación", comenzó su relato el reconocido artista.

Teresa Sainz fue diagnosticada con EPOC severo, además de un cáncer en la boca y otro de mama, que están en estado avanzado. Jairo está esperando a que pueda retirarla del centro de Rehabilitación, para seguir con la terapia en su domicilio. "Ella es una mujer extraordinaria y con muchas ganas de vivir. Hace muchos años que está sufriendo y lo lleva con gran entereza", concluyó.