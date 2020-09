Laura Bozzo puede ir a la cárcel por intento de homicidio

Son horas decisivas en la vida de Laura Bozzo dado que, según la denuncia de su ex pareja, Cristian Zuárez, la presentadora intentó matarlo con un cuchillo y esto la podría llevar a la cárcel.

Las pruebas que presentará el abogado de la víctima son más que contundentes, incluso ella misma fue quien contó el hecho por la que se la acusa, en un ciclo televisivo.

En diálogo con el "Runrun del espectáculo", Zuárez, junto a su abogado Ignacio Trimarco, contaron que se ratificó la denuncia a Bozo por el intento de homicidio perpetrado por la conductora de origen peruano.

"La tentativa de homicidio es un delito grave: Bozzo lo apuntó con un cuchillo y hay más antecedentes", dijo el letrado.

Hace un tiempo fue ella misma quien relató los hechos en un programa y contó en detalle los hechos de ese fatídico día: "Si, y lo volvería a hacer. Me fui a la cocina y yo lo corría con el cuchillo por atrás" y siguió: "Saqué un cuchillo de carnicero, era una escena de película. Le dije mirá mierda, concha de tu madre, hijo de remil putas, en este puto momento me dices quién carajo es esta mujer", decía Laura intentando develar quién era la persona con la que su pareja supuestamente la engañaba.

Atenta a la transmisión del programa, Bozzo se manifestó con un audio: "No hay una sola demanda en contra de mi. Que muestre su demanda, que muestre papeles. Circo barato, intento de homicidio. por favor, esto es para llorar".

Inmediatamente la presentadora atendió el llamado telefónico de los conductores del RunRun y dijo: "Yo soy abogada y por tanto a las pruebas me remito. Siempre actué con la ley. Tengo dos demandas yo también por extorsión".

Fernando Burlando,quien representa a la conductora en la Argentina, utilizó el recurso del bozal legal para que Zuárez no la siga desprestigiando.

Al finalizar, Bozzo dijo: "Qué pena. Después de tantos años de haber sido la persona que le cambió la vida a alguien. No se le muerde la mano a quien te da de comer. Yo estoy trabajando con muchas personas que perdieron todo en la pandemia y no estoy para perder tiempo con estas cosas. No voy a ratificar lo que no existe".

"Está comprobado que el señor me extorsionó, me chantajeó y eso está en el poder judicial.¡16 años de pareja! Por mi parte hubo amor pero en cambio él tuvo sólo intereses. Yo obligaba a que en mis programas lo contrataran y ganó fortunas. Es un malagradecido. Lo amé muchísimo, estaba cegada, pero que Dios le de el doble de lo que me desea".

Para finalizar, la exitosa conductora se sinceró: "Qué mujer no reacciona frente a la infidelidad de un hombre que ama con locura. En principio me alteré, pero después me fui. Nunca intenté perjudicarlo".