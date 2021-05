La reaparición de Ángela Leiva tras la muerte de su papá por coronavirus

Ángela Leiva atraviesa uno de los momentos más duros de su vida luego de que falleciera su papá, Eduardo Leiva. El hombre murió de coronavirus tras haber batallado contra un cáncer de pulmón durante todo el 2020.

Ahora y mientras se prepara para volver a la TV para participar de La Academia, Ángela habló sobre este duro presente que enfrenta.

“Se complicó el cuadro porque estaba débil por la quimioterapia. Fue un guerrero. Se bancó la radioterapia y la quimio. Se las bancó como un señor. De repente aparece el Covid, que es lo primero que ataca son los pulmones. Y él había tenido un tumor en los pulmones, entonces estaba bastante débil. No pudo...”, relató la cantante en un móvil para Los ángeles de la mañana. “Luchó hasta el final. Estuvo 23 días en coma farmacológico, entubado. Mucha lucha. Se merecía algo mejor”, agregó.



Ángela intentó dar un mensaje positivo y aseguró que "ante la adversidad, siempre primero la risa y tratar de salir de ahí. Siempre fuimos así como familia. Soy una apasionada de lo que hago. Obvio que esto tiene muchos contrastes. Estoy viviendo un momento hermoso de mi carrera y de mi vida y se contrasta con esto tan doloroso de haber perdido a mi viejo…Unos días antes lo perdí a mi manager también", dijo relatando esa otra pérdida que también caló hondo.

Por último y profundizando en el apoyo que recibía de su papá, Leiva destacó: "Nunca recibí un no de mi viejo. Era el que nos llevaba a todos arriba del auto con los instrumentos. Su auto que no era muy grande. Nunca fue de decirme lo que hacia mal. Pero me acompañaba cuando yo reconocía mis errores".

Ángela Leiva, devastada: falleció su manager

Ángel Leiva atraviesa un duro momento en su vida. La cantante acaba de perder a Carlos, su manager, quien estuvo internado por varias semanas.

Si bien la artista se mantuvo en silencio y no publicó ningún mensaje tras la muerte de su representante, días atrás había pedido por la salud del hombre al que ella llama cariñosamente "El viejo".

"Para los que no lo conocen Carlitos es mi manager, y esta en terapia intensiva hace varios días, luchando para volver a ser ese Carlos que todos conocemos, el incansable, el que está lleno de energía, el que tiene un corazón enorme, el que siempre da todo para traerme buenas noticias... viejo querido ponete bien que tu familia y nosotros te extrañamos y te necesitamos acá, más fuerte que nunca", agregó Ángela en un posteo que compartió en sus redes junto a una foto en donde se la ve con Carlos.



