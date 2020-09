La sorprendente confesión de Natalia Oreiro

La vida de Natalia Oreiro es casi como un cuento de hadas. Sin embargo, la actriz confesó que hubo algo que no pudo concluir y fue nada menos que el ciclo secundario, dados los innumerables compromisos laborales.

En diálogo con La Nación, Naty dijo que no finalizó el ciclo secundario, algo que sorprendió a todos: "Hice el último año medio libre y me quedaron varias materias, porque me vine a vivir a Buenos Aires. Tenía 16 años".

La actriz Charrúa consolidó su carrera artística en Argentina donde desde esa tierna edad se instaló y desde acá fue el puntapié inicial para su carrera internacional.

Comenzó participando en publicidades y luego, la esposa de Ricardo Molllo y mamá de Merlín Atahualpa, hizo algunas participaciones esporádicas en diferentes programas, hasta que la varita mágica la tocó y pudo protagonizar "Muñeca Brava", que fue su plataforma para la exitosa carrera que continúa en ascenso.

Luego incursionó en el canto y fue así como conquistó al público de Rusia, quienes aún la aclaman.

Pero, sin embargo, el haber abandonado los estudios, es algo que Natalia Oreiro no lo vivencia con orgullo: "No debería decir esto porque es muy mal ejemplo", dijo enfática.