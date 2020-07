La traumática infancia de Paris Hilton que aún le provoca pesadillas

"Estoy nerviosa, estoy temblando. Me cuesta hasta comer porque tengo el estómago revuelto. Es algo muy personal y no me gusta hablar de ello". Así comienza su relato Paris Hilton para contar su traumática infancia, en lo que será la nueva serie documental "This is Paris", que se prepara para la plataforma de YouTube.

Paris, cuando era niña sufrió traumas realmente devastadores que marcaron su vida y son heridas que aún no cicatrizan y como una forma de hacer catarsis, lo compartirá en las redes.

Si bien uno conoce su lado más excéntrico asegura: "Nadie sabe realmente quién soy. Me sucedió algo en la infancia sobre lo que nunca he hablado con nadie", adelantó.

El documental abordará el acoso y el abuso psicológico que sufrió en el internado en donde pasó parte de su adolescencia. La mamá y la hermana de Paris, también formarán parte del documental y explicarán el por qué de una adolescente desesperada por escapar a un mundo de fantasía que la llevó a la categoría de "´celebridad".