Lit Killah confirmó su noviazgo con la bailarina y streamer Tuli Acosta

El romance se confirmó luego de que Lit Killah comentara una fotografía de Tuli Acosta en la red social Instagram, bromeando y dejando de manifiesto de que estaban en pareja: “Que facha amiga* perdón el auto corrector. Que facha mi amorrrrrr”, escribió el cantante, rapero, compositor y streamer argentino. Luego del comentario, el mismo artista se encargó de subir una foto juntos en su cuenta personal para no dejar ningún tipo de dudas sobre su noviazgo con la bailarina, y escribió: “El verdadero L.Y.T”. Toda la gente de la escena que conoce a ambos, felicitó a la nueva pareja y la llenó de buenos augurios pensando en el futuro de su relación.

Por otra parte, algunos usuarios de las redes sociales celebraron el romance, que ya hace un tiempo se venía especulando mientras que muchos otros criticaron la unión, rememorando situaciones del pasado como fue la ruptura de Tuli con el streamer Octavio Oky Appogh de la comunidad DNG Team. En ese sentido fue que Rusher decidió salir a bancar la relación de su amigo y colega: “Aguante Lit con Tuli”, publicó en su cuenta de Twitter. Además, en relación al tema, agregó: “Quién se cree la gente para opinar quien puede estar con quien, sean felices y déjense de romper los huevos. Que bien ver a todos mis amigos felices”.

Tras estos comentarios de apoyo, Lit Killah no se quedó callado, citó el tweet y le contestó, utilizando una frase suya, al cantante santiagueño: “Me fui mundial hermano mío”. Cabe señalar que Rusher, ex de la artista María Becerra, pasó por una situación similar cuando se confirmó su relación con la actriz Eugenia La China Suárez y desde que fue oficializado en estos días, también provocó muchísimos comentarios al respecto. "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y a eso lo acompaña que estoy muy enamorado y muy bien porque conocí a alguien y hace mucho no me sentía así", dijo el artista en el programa “Podemos Hablar", que se emite por Telefe.

