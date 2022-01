Luego de la separación, Oky y Tuli Acosta cruzaron acusaciones en las redes

“Como habrán visto en Twitter se filtraron un par de conversaciones de un grupo que creó Tuli con las viewers para reportarme a mí, a Brunenger y también insultar a las pibas que aparecieron en los streams. No tiene nada que ver. Re loco, re pendientes”, comenzó diciendo Oky de la comunidad DNG en la transmisión en Twitch. Y luego, añadió: “Yo entiendo que no seas más de la comunidad y que ya no te sirvamos, pero una cosa es que ya no te sirvamos y otra es que empieces a hablar giladas de nosotros, cuando todos saben cómo fueron las cosas”.

Además, no conforme con esto, Oky dio detalles de todo lo que hizo por Tuli cuando empezó a ser su pareja: “Llegaste en el mejor momento a la comunidad, te invité a vivir a Nordelta, te conseguí un contrato en Twitch y después te fuiste a la mierda. Esa es la realidad. Después de la nada saltaste con tu familia, que la dejaste, esto que lo otro y pasaste a desconocernos a todos. Hiciste todo hasta que te sirvió y nos vimos”, enfatizó el creador de contenido, quien también confesó que quedó muy dolido por la situación que tuvo que atravesar con el correr de los días.

Por su parte, al día siguiente, la bailarina Fiorella Tuli Acosta salió a responderle de manera contundente a Oky y señaló que su ex pareja quiso culparla de la separación. También afimó que ella lo que pretendía era un compañero que la apoye en sus proyectos de música, teniendo en cuenta que hace poco comenzó su carrera como cantante. Con respecto a los diálogos que se filtraron en Twitter, explicó que ella no mandó a ningún seguidor a criticar a nadie y que tampoco buscó crecer a costas de otra persona, como había dicho él en su transmisión ante todos sus seguidores.

