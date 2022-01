Oky contó que le robaron plata de su habitación

A través de una transmisión en su canal de Twitch, Oky le contó a sus seguidores, que aparentemente una persona entró a su pieza y le sacó dos mil dólares que había cobrado de un trabajo. En la caja, donde había guardado el dinero, en total había 3400 dólares, pero cuando fue a revisar se dio cuenta que había menos de la mitad y muy decepcionado por lo ocurrido, confesó la situación ante todos sus espectadores.

Minutos después, Octavio Appogh subió una historia en Instagram, en donde también habló del tema: “Amigos me robaron una sarta de plata y la tengo re baja. No tengo idea quien fue ni nada, pero bueno espero que la usen para algo piola”. Además, ante la respuesta de algunos fanáticos que escrache a la persona que le había robado, agregó: “No tengo pruebas, pero cuando fui a abrir la caja donde tenía la plata, vi que estaba con la gomita y que había mucho menos”.

Para dar por finalizada la situación, luego de esto, la ex pareja de la bailarina Tuli Acosta publicó un tweet en Twitter: “Agradecido y feliz con TODO lo que tengo. Este año fue un filtro de toda la gente que se aprovechó de mí hasta que ya no les serví, pero me hizo ver a la gente que realmente me quiere y a su vez, valorarlos el doble. Y me di cuenta que con ellos no me falta NADA. 2022 es nuestro año”.

No hace falta que veas todo el día Twitch para enterarte de las noticias. Seguí a PEEK Latam.