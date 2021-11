Toda la intimidad de la boda de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez en Tulum

Felices y más enamorados que nunca, Barbie Vélez (27) y su flamante esposo, Lucas Rodríguez (25) vivieron con total romanticismo su esperadísima “Luna de Miel” en Tulum. Y es que la pareja, que pasó por el civil el martes 21 de septiembre, debió posponer su viaje de celebración por algunas semanas debido a que la actriz tuvo que rodar una película en Uruguay.

“¡Estoy muy contenta! ¡Feliz!”, expresó finalmente Barbie una vez llegada al paradisíaco destino en México y en uno de los videos que publicó en sus redes sociales. Allí también mostró que si bien el día había amanecido lloviendo, estaban terminando de desayunar y esperando a que se despejara para comenzar a conocer los atractivos del lugar. “Estamos disfrutando al mil por ciento, aunque llueva o granice”, contó luego la actriz. “Queremos recorrer todo, estamos en modo turista, mal. No queremos estar tirados”, agregó entusiasmada. Así fue como, en los siguientes días, la pareja protagonizó las postales más románticas, como aquella que los muestra cómplices y abrazados en el centro de corazón dibujado en la arena y, en otra, deleitándose con un desayuno que sumó los manjares del hotel, mientras se relajaban en el agua, tal como lo mostró guacamouly.com

"No nos tocaron los mejores días, está bastante lluvioso pero bueno, le estamos sacando el jugo. Antes íbamos más a la pileta o a la playa pero bueno, ahora aprovechamos a pasear un poco más”, reconoció Vélez luego en sus stories, en las que siempre se mostró fascinada por la belleza natural de Tulum y muy emocionada con su “Honeymoon”. El sábado 25 de septiembre, los recién casados habían festejado su boda junto a 100 invitados en una estancia de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz.

“Hace cuatro años que vivimos juntos y no hablábamos de boda, por eso me sorprendió cuando Lucas me lo propuso en diciembre pasado, en un viaje familiar a Punta Cana. No me lo esperaba”, confesó la actriz tiempo atrás, cuando la pareja comenzó con los preparativos de su enlace, que debió adaptar a los protocolos y restricciones que impuso la pandemia de coronavirus. “Fue todo tan hermoso que no tengo palabras para explicarlo. Fueron todos tan increíbles que solo tengo palabras de agradecimiento”, aseguró Vélez una vez concluida la celebración que incluyó una ceremonia al aire libre junto a sus familiares íntimos y amigos más cercanos.

Es por eso que, con tanta felicidad a cuestas, a los recién casados no les importó que una vez arribados a México el mal tiempo les jugara una mala pasada. Según puede descubrirse en el álbum de su estadía en Tulum, nada impidió su disfrute en suelo azteca, ya sea para relajarse en la piscina, optar por las excursiones en barco o concretar la imperdible visita a las ruinas mayas de Chichén Itzá, uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán. También hubo tiempo para una escapada a Miami, destino que Barbie y Lucas sumaron para concluir con una Luna de Miel que coronó el momento idílico de la pareja.