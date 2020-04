Mariana Genesio Peña relató los duros momentos que vivió cuando llegó a Buenos Aires

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Graciela Alfano, Mariana Genesio Peña, Marcelo Polino y Sergio Goycochea.

El primer momento de la noche se vivió cuando el conductor llamó al “Punto de Encuentro a aquellos que “No esperaban que suceda y sucedió”, y Mariana Genesio contó que nunca imagino llegar a estar presente en los premios Oscar y pudo asistir ya que estaba en pareja con Nicolás Giacobone, un reconocido guionista de Hollywood ganador de un premio de la Academia. Pero además relató lo mal que la pasó cuando dejó su Córdoba natal para intentar triunfar en la Argentina.

“Yo era una chica trans, primero tuve que pelear por la aceptación de mis padres y amigos, pero siempre tuve la suerte de tener una abuela que me bancaba. Entonces un día armé mi bolso y me vine a Buenos Aires pero la pasé pésimo”, comenzó relatando.

“Primero fui a la casa de unas tías que eran evangelista. Vieron mi bolsa con plumas y lentejuelas y me trataban como varón. Era algo muy feo y de repente un día me dijeron que tenía que ir a la iglesia con ellas. Al otro día agarré mis cosas y me fui a una pensión. Los primeros meses en baires fueron muy duros, yo luchando por ser mujer y parte de mi familia tratándome como varón. Igual no guardo rencor, sé perdonar y está todo bien ahora”, finalizó.