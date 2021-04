Marina Calabró puso contra las cuerdas a Morla: "No me quieras vender Disney"

La segunda emisión del nuevo programa de Jorge Rial, "TV Nostra", generó una gran atención con la presencia en el estudio de Matías Morla, el abogado de Diego Maradona.

Marina Calabró y Ángela Lerena, habían manifestado su intensión de indagarlo. Ayer, tuvieron la oportunidad y lo pusieron contra las cuerdas.

Antes de ingresar al estudio, Morla ya había tenido un cruce con Marina, momento que fue calmado por el conductor. Sin embargo, con el programa al aire, hubo un tenso ida y vuelta entre las panelistas Marina y Ángela Lerena contra el letrado, quien no pudo disimular su nerviosismo y con oficio, pudo defenderse de las acusaciones de las periodistas.

Lo primero que hizo Morla fue hacerse cargo del psicólogo que él contrató y defenderlo."Lo conoció a Diego tomando alcohol y falleció sin tomar alcohol ni drogas", aseguró.

Siguiendo con el mismo tema, el abogado aseguró que se refería a Diego como amigo. "Están hablando abiertamente de droga cuando es un ídolo nacional", dijo escudándose en la figura del crack y continuó: "En la autopsia no surgió presencia de estupefacientes, no surgió alcohol, no se secuestró ni drogas ni alcohol en la casa".

Con una sorprendente habilidad, Matías puso sobre la mesa una anécdota de cuando Diego junto a él estaban en Colombia, en una casa, por un tema publicitario y pasó una bandeja con cocaína. Diego quiso retirarse, aduciendo que por eso ya había perdido mucho en su vida, dejando de lado el dinero que dejó de ganar por su presencia en el lugar. "El legado de diego que dejó la droga y dejó como un triunfo", agregó el letrado.

Marina, una vez más, irrumpió: "Salvando las distancias, la marihuana tampoco era buena para Diego en su estado".

A lo que Morla repitió lo que ya había dicho anteriormente: "no había ni en la autopsia ni en la casa y no hay un testigo que haya visto a Maradona fumando marihuana", casi como un disco roto.

El clima en el estudio era tenso y los integrantes del panel estaban decididos a no dejar nada en el tintero:

Cada vez más ensimismada en su indagatoria, Marina lo acorraló: "Están los audios, el círculo mismo lo reconoce. Hay un audio donde, si no me equivoco es Charly, en el que dice: "como un duque se tomó una copita, se fumó un fasito, se fue a dormir" y agregó algo enojada: " No nos vendas Disney, te respeto y entiendo que tenés que defender.una persona".

Lerena también buscó su espacio para indagar al cuestionado abogado: "Había marihuana disponible para Diego Maradona. Tomaba pastilas, fumaba marihuana, tomaba alcohol y a veces las 3 cosas al mismo tiempo, bajo esta gente que vos manejabas. Negás esto?, le preguntó mirándolo fijo a los ojos.

Hábil en su dialéctica,Morla respondió: "Las pastillas se las daba el médico. El alcohol es una cuestión licita que estaba, pero ¿droga? me parece muy fuerte. pero no, yo no lo niego. Estamos hablando de Diego Maradona" y repitió nervioso: "No encontraron ni en el cuerpo ni en la casa droga" asegurando que esa fuente era de un audio.

Atentas, Ángela y Marina le retrucaron: "Son varios los audios" y le preguntaron directo. "Vos lo negas?, a lo que Morla tuvo que afirmar: "No. No lo niego".

En ese mismo instante, recordó que la llamó a Verónica Ojeda y le comentó que Maradona estaban diciendo que cambiaba camisetas por marihuana, algo que había escuchado en la voz de el propio Rial.

Nuevamente, el abogado volvió a enaltecer al ex futbolista: "Hay que ser respetuosos con la figura de Diego".

Sin dejar pasar un instante, Marina volvió a interceder en el diálogo y dijo que: "El propio Luque (último médico del 10) lo dice en un audio, cuando hace que hace una suerte de check y dice qué pasa si sale la marihuana en la autopsia, cuál es mi responsabilidad, qué tengo que decir yo, digo que en realidad es un tema de la familia y que no es un tema que haga el tratamiento médico, por ende te estaba cubriendo de que aparezca en la autopsia un mes antes de la muerte".

Morla, sorprendentemente le soltó la mano a Luque. "No soy el papá de Luque", aseguró deslindando su responsabilidad contra el úlltmo médico que atendió a Maradona antes de su muerte.

Volvió filoso, Matías Morla durísimo contra Dalma y Gianinna Maradona: "Dominadas por el dinero, desquiciadas, que nunca trabajaron"

Una vez más, Matías Morla se mete en el ojo de la tormenta. y una vez más apuntó contra Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe.

"Están dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales", expresó en TVNostra, programa que conduce Jorge Rial.