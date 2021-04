Matías Morla habló sobre el particular \"enojo\" de Diego Maradona con Dalma Maradona

Jorge Rial hizo su debut en TV Nostra, el nuevo ciclo apuesta de la noche de América TV y el tema central de esta primera edición estuvo en Matías Morla, con quien el conductor tuvo una entrevista exclusiva.

En la nota con Rial, el que fuera el abogado de Diego Maradona se defendió de las acusaciones mediáticas que Dalma y Gianinna lanzaron contra él y apuntó que el Diez y sus hijas tenían una mala relación.

Morla explicó que la marcha del 10 de marzo, en la que las hijas de Maradona pidieron Justicia por su padre “fue un escrache para quedarse con la marca Maradona de la empresa Satvica, que es mía”.

En ese momento, Rial cuestionó: “Hay algo raro acá y te lo tengo que preguntar: ¿por qué te elige a vos para explotar su marca y su imagen que generaban tanta guita y no a su familia?”. A lo que Morla explicó: “La puse a mi nombre por orden de Diego, que pagó las inscripciones. Cuando vos inscribís una marca hay un plazo para que alguien se oponga. Nadie lo hizo porque la marca era de Maradona y lo sabían”.

Luego apuntó contra Dalma y Gianinna e hizo un particular comentario sobre Roma, la hija de la actriz “¿Pero no viste por qué Diego le revocó el testamento a las hijas? ¿No viste por qué Diego no fue al casamiento de Dalma? ¿No viste por qué Diego estaba indignado de que la hija de Dalma se llame Roma? ¿Diego qué es? ¡Nápoles, lo contario a Roma! Me quieren hacer cargo a mí de los problemas internos que tienen, pero esas son charlas privadas que tuvieron ellas con él”, arrojó Morla.

“¡Me estás jodiendo! ¿Me estás diciendo que Diego estaba enojado porque le pusieron Roma a la hija de Dalma?”, insistió el conductor. “¡Indignado!”, replicó el abogado.



Las polémicas frases de Matías Morla en TV Nostra

Luego, Matías habló sobre otra de las personas presentes en la vida del astro, Rocío Oliva: "Diego estaba muerto con Rocío Oliva, estaba obsesionado, él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y con Gianinna y con Verónica Ojeda sólo tenía relación por su hijo. No voy a mentir, esta es la verdad, yo estuve 7 años con Maradona mirando el teléfono y no lo llamaba nadie".

"Las chicas no me quieren desde que les cortamos las tarjetas en 2014. Ellos se pelearon porque ellas lo robaron...Maradona nunca dijo que yo lo robé, pero de ellas sí", disparó Morla. "Para mí esto es muy doloroso, fue la muerte más fuerte que sufrí tras la de mi mamá...y no fui al velorio porque Dalma no quiso y no me iba a poner a discutir con una heredera", agregó.

"A Maradona lo mató Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica", definió por último el abogado asegurando que Diego sufría por el quiebre de la relación con Oliva.