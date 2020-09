En fotos: así fue la última aparición de Máxima de Holanda con vestido repetido

Conscientes de los difíciles momentos que enfrenta no sólo Holanda sino el mundo entero, los reyes Guillermo (53) y Máxima (49) cumplieron con la Apertura del Parlamento pero sin tantas pompas ni despliegues. El tradicional “Prinsjesdag”, el acto más importante en sus agendas, no sólo por ser el más ceremonioso sino también porque es el día en el que el Rey pronuncia su primer discurso con las novedades financieras para el año, fue más austero pero no menos glamoroso.

La tradición marca un gran desfile con 2500 soldados que este año fueron reducidos a 50. Tampoco los reyes utilizaron su tradicional Carroza de Oro en su marcha por las calles de La Haya rumbo a la “Grote Kerk” (Gran Iglesia). Sin la ostentación de la fantástica carroza que inspiró a Walt Disney en la Cenicienta, los reyes fueron en automóvil oscuro y el detalle más llamativo fue el vestido de la reina. Máxima lució una creación que en 2018 el diseñador danés Claes Iversen hizo para que llevara en la cena de gala con Rania de Jordania (50).



Un traje largo con volados horizontales, de arriba a abajo, que originalmente era en un furioso amarillo pero que, según cuentan, lo hizo oscurecer para acercarlo más al mostaza. Lo acompañó con un tocado de inspiración floral de la sombrerera Fabienne Delvigne, clutch y guantes nude de Bottega Veneta, un broche en forma de lazo sobre la banda de la Orden del León Holandés con una gran piedra citrina y aros y pulseras de diamantes.

“La economía holandesa es resistente. En los últimos años se ha creado un colchón financiero del que ahora estamos obteniendo beneficios… Los Países Bajos continúan apoyando a las regiones más vulnerables del mundo, que se han visto gravemente afectadas por el COVID”, dijo el Rey ante una limitada concurrencia que cumplió con las normas de distanciamento en el gigantesco edificio.