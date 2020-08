La foto por la que Máxima Zorreguieta y el Rey Guillermo tuvieron que pedir disculpas

Máxima Zorreguieta y Guillermo de Holanda pidieron disculpas públicas después de que salieran a la luz imágenes en sus vacaciones por Mykonos, Grecia.

Los reyes de los Países Bajos emitieron un comunicado en las redes sociales oficiales después de que algunos paparazzis los descubrieran en situaciones que salieron de protocolo.

Las fotos que circularon por distintos medios europeos los muestran con un estilo más relajado mientras navegaban por costas griegas en traje de baño en una pequeña pero lujosa embarcación valuada en 2 millones de euros.

Lo cierto es que los Reyes también disfrutaron de la amabilidad de los lugareños quienes, divertidos por su presencia, solicitaron algunas instantáneas en las que se mostraban sin barbijo ni distancia social. Fue este detalle el que no pasó desapercibido por lo que la pareja real debió emitir un comunicado.

A post shared by @ the_royals_of_today on Aug 22, 2020 at 5:23am PDT

View this post on Instagram

"Apareció una foto en los medios en la que mantenemos muy poca distancia. En la espontaneidad del momento, no le hicimos caso. Por supuesto que deberíamos haberlo hecho. Porque el cumplimiento de las reglas del coronavius también es esencial en vacaciones para contraer el virus", dijeron desde la cuenta oficial de Twitter.

‘In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen’-WA & Máxima