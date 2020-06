Milo Lockett abre las puertas de su casa

Aceptan las nuevas reglas de juego, la que impone la impiadosa pandemia, y son más familia que nunca en su casa del barrio San Benito, Benavídez. Milo Lockett (52) hace un asadito al borde de la laguna, y su mujer Luciana Vernet (39), arregla el comprensible desorden dejado por Jerónimo (6) y Tomás (4), mientras no deja de mimar a Paloma (11 meses).

El prestigioso artista plástico chaqueño se vio obligado a distanciarse de su pintoresco atelier de Palermo Hollywood, para instalarse en su refugio familiar. “Al principio, la pandemia me shockeó. Estuve casi dos semanas un poco paralizado. No podía pensar, actuar, accionar... Me costaba pintar. Después armé un taller en la galería de mi casa y empecé a trabajar. Estoy pintando todos los días en los horarios que puedo. Porque ahora estoy mucho más con mis hijos. Todo esto me hizo reflexionar sobre el tiempo que uno le da a los niños y que le brinda a su pareja”, afirma Milo, que se organizó para vender sus obras en forma online.

Mientras Batata, la labradora negra, corre de un lado para otro, los hijos más grandes de la pareja hacen sus clases vía Zoom. Más tarde jugarán haciendo casitas de madera, siempre al aire libre. Jerónimo saca verduras de la huerta e inventa ensaladas, y Paloma sigue a los hermanos a todos lados y hasta empezó a dibujar. Claro, en su hogar todos lo hacen. No solo el papá es artista, sino que mamá Luciana también tiene su carrera como plástica (hizo varias exposiciones).

Entre pinceladas, asados y mimos de los seres que más quiere, Lockett reflexiona: “Después de esta pandemia vamos a ser mucho más pacientes y tolerantes. Preponderará más la inteligencia emocional que solo la inteligencia, la cual está sobrevalorada. Tenemos que pensar en la gente que menos tiene. A la Argentina le esperan años muy lindos, porque va a haber mucho trabajo social. Yo deseo ser parte de ese cambio. No quiero que mis hijos dentro de 25 años me digan que yo pertenezco al pasado. Quiero formar parte del futuro, de ese mundo más solidario que se construirá cuando superemos la pandemia”, concluye Milo.

fotos:@lutivernet