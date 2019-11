Celebridades participaron de un festival a beneficio que duró 9 horas

Con la presencia de celebridades del mundo del espectáculo y reconocidos músicos, el Domingo 3 de Noviembre en Plaza Brasil (al lado de la Facultad de Derecho) tuvo lugar la tercera edición del festival “La Llave Maestra Fest” basado en el último libro de Mariano Marquevich.

Maxi Trusso, Fer Dente, Mike Amigorena, Gastón Soffritti, Maleboux, Chule Von Wernich, Under MC, Serfer, Lucía Herlizka, Tere Basualdo, Milo Lockett, Emilio Fatuzzo, Ricky Crespo, Elvis & The Fires, Milo Moya, Djs NoNamz, JMP, Gabo Rossi,

Macabre y Argerax participaron durante 9 horas en las que desfilaron músicos de estilos contrastantes (trap, pop, punk, melódico, beatbox, clásico etc.) que curaron la selección de sus canciones bajo el lema “canciones que abran puertas”.

Todo esto sucedió mientras tres pintores (en el arbol central) y una escultora (en el flamante CEC) producían sus obras en vivo. Promediando la tarde, Panni Margot con HB Models interpelaron el espectáculo con un desfile dramático de alto impacto visual.

Otro elemento distintivo, fue la articulación con la literatura de forma orgánica: además de estar basado en un libro de espiritualidad racional, la plataforma de libros digitales (una especie de Netflix de libros) donó 3 meses de suscripciones gratis a los concurrentes.

Gracias a la consigna atendida por la gente de llevar un alimento no perecedero, el carácter benéfico del festival se cumplió con creces. Con la colaboración de Juan Carr pudieron reunirse una nutrida cantidad de alimentos destinados al Hogar de Cristo, Centro Barrial Padre Carlos Mugica en la Villa 31

Por otra parte, las pinturas realizadas serán rematadas con destino solidario por instagram en la cuenta @lallavemaestrafest.

Se trató de una nueva manera de concebir un festival desligado de los acostumbrados cánones del mero entretenimiento y el comercio. Hubo convergencia de disciplinas artísticas en constante contrapunto estilístico, combinados en armonía una surtida oferta gastronómica en foodtrucks, literatura y solidaridad. Por todo eso, resultó lo más parecido a una llave maestra.