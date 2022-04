Momo Benavides iniciará acciones legales tras una acusación de pedofilia

“No voy a ahondar mucho en el tema, solo avisarles que ya tenemos todo lo necesario para desmentir (LO QUE ES UNA GRAN MENTIRA). Saben que yo avanzo sobre lo legal y odio el puterío. En la semana voy a estar haciendo incluso actualización del caso, que ya está en manos de mi abogado. Que se prepare la persona y los cómplices. Armar esto es grave. No voy a sacar dinero que sé que la familia tiene y mucho, pero hay otras cosas y ya van a entenderlo. Una vez me calumniaron y alguien se quedó sin laburo. Esto no es gratis”, escribió Momo sobre la situación.

En la publicación que compartió Martina Mochkovsky, manifestó: “Un streamer argentino me escribía cuando yo tenía 15 años diciéndome que me quería cojxx y la gente no me cree. Qué asco él sabía que yo tenía 15 y él tenía más de 28”. A lo que el creador de contenido respondió: “¿Adulterar conversaciones y difamar? Pongo a disposición de la justicia mi teléfono y lo necesario. Jamás hice algo así y hasta han subido capturas de como denigro a menores, es insólito defenderme de lo que no hice. Una vez más voy a educar con herramientas legales”.

Además, en relación al tema que lo compromete, agregó: “Me sorprende más la gente que lo cree. Como cuando un imbécil con una foto de perfil y mi nombre pasaba por grupos de Telegram infantil, pero esa vez no eran personas con tantos seguidores. ¿Tan fácil es manipular a los idiotas? No puede ser tan barato ensuciar a alguien y salir impune. Los que jamás dudaron de mí, hicieron bien. Por suerte tengo apoderado y representante legal en Argentina para firmar por mí. Nos veremos en el juzgado. Ahora se va a poner bueno, se vienen cositas”, cerró Benavides.

