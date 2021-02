Dalma Maradona pidió justicia tras hacerse públicos unos audios de Luque

Dalma Maradona estalló de furia en el mundo digital luego de escuchar los audios del 25 de noviembre entre Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov que se hicieron públicos este fin de semana.

"Luque sos un hdp y ojalá se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo es Matías Morla!. Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité", dijo en sus redes.

Luego, la mamá de Roma continuó: "Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia y que paguen todos los que tengan que pagar!". Pero las stories no terminaron ahí, ya que se dirigió directamente a quien representaba legalmente a su padre.

"Y ahora de qué te vas a disfrazar??? vos y todos los que te defienden... Si la verdad siempre triunfa ustedes 2 van presos", sentenció la hija de Claudia Villafañe en Instagram.

Desde su cuenta de Twitter, Dalma disparó: "No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR!".

No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR! — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 31, 2021

Qué decían los audios entre Leopoldo Luque y Agustina Cosachov

Leopoldo Luque y Agustina Cosachov fueron noticia este fin de semana luego de que se hicieran públicos, desde el portal de Infobae, unos audios y mensajes de texto del 25 de noviembre, cuando fallecía Diego Maradona

"Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto", decía uno de las grabaciones en las que también indicaba la ubicación del country donde estaba el DT.

Mientras en los medios de comunicación comenzaba a trascender la noticia, el doctor continuaba con el intercambio de mensajes a quienes le consultaban al respecto: "Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá".

"Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia", le reportaba Cosachov a Luque.