Celeste Muriega confirmó que tiene Coronavirus

Celeste Muriega anunció a sus fanáticos y seguidores que tiene Coronavirus. La modelo de 31 años no pudo contener las lágrimas ante el hecho por el que está pasando uno de los momentos más abrumadores de su vida: Dio detalles de cómo sucedió y cómo está ahora.

"El día miércoles tuve que hacer un desfile y me empecé a sentir mareada. Me llamó la atención, pero quizás era algo normal. Porque, cuando uno está así corriendo todo el tiempo, no llegás a comer o comés muy poco", comenzó diciendo en sus redes sociales.

Luego, la morocha continuó: "Pero bueno, no estoy acostumbrada a sentirme mareada, lo cual me llamó la atención. Pero seguí haciendo mi trabajo porque había otros síntomas que podían llegar a demostrar si tenía o no (el virus), pero en este caso no había otro que no sea ese".

"Así que me alarmé hasta ahí. Después me empecé a sentir peor, peor, peor... Hice todo lo que tenía que hacer, cumplí mi labor ese día, y cuando llegué a mi casa me desplomé. Sentía que tenía el cuerpo de una señora de cien años, más o menos", agregó.

Con total detalle se explayó: "Decidí descansar. Dije: ‘Quizás es eso’. Comí algo y me fui a dormir. Y al día siguiente cuando me levanté no tenía cien años, tenía ciento cincuenta años, aproximadamente. El cuerpo totalmente pesado y me dolía todo. Me preparé algo para comer y no sentí el gusto de la comida".

"Me puse perfume y no sentía olor. O sea: un bajón. Y ahí me alarmé, obviamente. Dije esto tiene que ser algo porque no es normal. Para mí era Coronavirus. Ya estaba como cantado. Así que decidí hacerme el hisopado y tuve que esperar el resultado. Y me autoconfiné", relató Muriega.

Más adelante, la bailarina expresó: "Hoy me levanté teniendo doscientos años, cada vez peor. Y bueno, me llegaron los resultados: tengo COVID-19. Me siento floja, pesada y con un delay importante. Es una enfermedad que nos está llegando muy de cerca".

"Siempre usé tapabocas, traté de respetar el distanciamiento y de hacer las cosas impecable... Tengo que laburar, es así, y mis movimientos siempre fueron para eso. Si hay algo que me deja muy, muy tranquila, es que no vi a mi mamá ni a mi papá", dijo.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la mediática confesó: "La verdad es que hoy estuve todo el día tirada en la cama. Pero sé que mis viejos están bien. Eso es lo único que rescato y digo: ‘¡Wow, que bueno!‘. Menos mal que actué de buena forma".

“El Día del Padre lloré. Estaba entrenando en mi casa y decía: '¿Qué hago acá cuando mi papá y mi mamá están comiendo ravioles?' . Yo haciendo videollamada y diciendo: 'Tengo ganas de estar ahí'. Pero hoy confirmo que valió la pena el esfuerzo", manifestó Celeste.

Secándose las lágrimas y con mucho miedo a lo que pueda sucederle a algún miembro de su familia, la celebridad argentina finalizó: "Porque mi familia, que es lo único y lo más importante que tengo en la vida, está bien".