Murió Willy Crook, un emblema del rock nacional

El rock nacional está de luto tras el fallecimiento de Willy Crook, uno de los referentes del género.

"Es de una inmensa tristeza hacerles saber que Willy Crook ha fallecido el día de hoy. Les haremos llegar su lugar de descanso y despedida en cuanto su señora madre supere en parte este tristísimo momento", escribió Paula Alberti, jefa de prensa del artista, en Twitter.

Willy Crook tenía 55 años y permanecía internado tras sufrir un ACV el pasado 8 de junio.

Willy Crook nació en Villa Gesell y fue el saxofonista de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, y colaborador de Sumo, Charly García, Los Fabulosos Cadillacs y Andrés Calamaro, entre otros.

Los últimos años de Willy Crook

Tras años de bandas y colaboraciones, Willy Crook se lanzó como solista editando 11 discos que lo convirtieron en todo un referente del rock en español.

Tras años alejado de los escenarios y en su Villa Gesell natal, en la actualidad se encontraba interpretando los discos más importantes de su carrera, además de clásicos y versiones con su banda, en vivo y, tras la pandemia, por streamin.



"Es muy frustrante porque impide la verdad de la situación que es algo tan sencillo como juntarse y tocar para gente que se junta a escuchar. Es muy frustrante por el espectáculo y, segundo y principal, porque nos tenemos mucho cariño en la banda, respeto, admiración. Hay una buena onda repugnante. Es espantoso no poder juntarnos", aseguró el artista en una entrevista con Télam de mayo de 2020 sobre los conciertos online.



"El ser humano, a lo largo de su historia, se ha tropezado con la verdad más de una vez, pero siempre se ha levantado y ha seguido camino, así que no sé si quedará alguna enseñanza de esto. Lo que sí me enorgullece es que sí tenemos algo en común con los animales. No es la nobleza, desde luego, sino el peligro de extinción", dijo en la misma entrevista sobre la pandemia.