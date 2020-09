El doloroso relato de la Negra Vernaci sobre la muerte de su padre por Covid-19

Después de hacer unos días de duelo, Elizabeth Vernaci decidIó hablar sobre la muerte de su padre, Nunzio Vernaci, quien falleció el pasado 25 de agosto por Covid-19 luego de permanecer internado en el Sanatorio Franchín.

"Les quiero agradecer a ustedes todo lo que han hecho. Pasé una situación muy difícil lamentablemente. Como son como una familia los oyentes hay que terminar contándoles, la semana pasada se murió mi papá, después de que estuvimos batallando todo julio y agosto”, comenzó la conductora en su programa radial La Negra Pop.

"Hace muchos años que ya estaba enfermo, era una situación esperable, pero nunca pensé que lo iba a tener que afrontar en un contexto difícil, solitario, cruel y doloroso como este. Fuimos pasando distintas circunstancias, salió de la internación de julio, fue a su casa a reponerse de una enfermedad que ya estaba mal, el final era anunciado", continuó.

"Cuando volvió a la casa, el virus entró a la casa, no con él, pero infectó a todos los que estaban al alrededor de mi papá, que tenía por suerte un séquito de enfermeras, cuidadores que les agradezco de corazón. Una de las cuidadoras empieza a sentirse mal, lo internaron el 5 de agosto y dio positivo de covid", continuó Vernaci en su relato y luego con la voz quebrada reveló: "Desde ese momento no lo vimos más, solo nos comunicábamos por teléfono (...) nos plantearon que si se ponía bien, lo sacaban de la terapia intensiva para que pueda ir a su casa y pasar ahí lo que le quedara. No alcanzó lamentablemente".

Sobre los pasos que debió continuar tras la muerte de su padre, la Negra contó que le dijeron que debía cremarlo: "¿Cómo que lo tengo que cremar?, porque no lo vi más, no le di un beso, no estuve con él y voy a llegar con una urna, era muy inhumano. Empiezo a averiguar y me dicen que no tenía ninguna obligación. Los médicos están preocupados por todos los pacientes y la verdad es que estamos en medio de una situación que ya no se sabe todos los protocolos y te dicen cosas crueles", dijo sobre la dura situación por la que varias familias ya tuvieron que pasar.

"Lo fui a ver y estaba detrás de un vidrio, no me podía acercar. Es muy feo despedirse de alguien que amás de esa forma. No hay nada que lo compare. En ese momento te das cuenta que no hay justificativo para ir a buscar el virus. Cuando estás solo con la persona que más querés del otro lado, que no la podés tocar ni nada, más que ver como se murió en soledad absoluta, sin nadie que le dijera 'te quiero' al lado, en ese momento te replanteas si vale la pena tanta salida, todo".

Por último, la Negra hizo un llamado a quienes deben exponerse al salir de sus casas: "Todos tenemos que salir a laburar, pero hagámoslo con conciencia. Tomen recaudos, porque todos los que tomen son pocos. Yo le echo un poco la culpa a los medios que te complican la cabeza. Después de tanta información, capaz minimizás y creés que esta todo bien. No coman vidrio con esto, porque de verdad te morís", reflexionó.