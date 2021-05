Pamela David recordó la muerte de su hermano en PH

Pamela David fue invitada al ciclo PH Podemos Hablar, y habló de la dolorosa muerte de su hermano Franco, quien se quitó la vida el año pasado. No obstante, la conductora se enfocó en lo positivo de esta pérdida, el nacimiento de su sobrino Gianfranco.

El conductor Andy Kusnetzoff preguntó a los presentes sobre quién le teme a la muerte y Pamela confesó: "Le tengo miedo a la muerte. Pienso en mis hijos, que son chicos. La pandemia nos hizo ver que hay gente joven que la está pasando muy mal. Pienso qué pasaría si no estoy".

Y siguió: “Lo terrible y doloroso que atraviesan actualmente los padres de mi hermano. No lo puedo describir, debe ser algo insoportable convivir con eso. Él había tenido varios intentos hasta que lo concretó. Sin saber que su novia estaba embarazada" recordando a su hermano, que tenia sólo 22 años.

Con ojos llorosos agregó “Hay sensaciones encontradas. Uno piensa qué hubiera pasado si hubiese sabido que iba a ser padre. Trato de no juzgar, ni siquiera con su decisión, él no pudo con su vida, no era feliz".

Sobre su sobrino, Pamela David resaltó la alegría que trajo su nacimiento entre tanta tristeza, a lo que agregó: "Gianfranco es un lechón, divino, hermoso. Yamila, su mamá, es una madraza. El nombre es por Franco, su papá. Es pura luz, alegría, sonríe. Es un canto a la vida. Me quiero parar ahí, en las bendiciones de la vida, más que en los golpes duros".