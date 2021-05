Pamela David reveló la fuerte frase que le dijo su hijo cuando tenía 8 años

Pamela David dio un vuelco abrupto en su carrera cuando, a finales de 2019, decidió culminar su programa Pamela a la tarde.

Sobre su nueva vida, la ex modelo aseguró que el crecimiento de sus hijos Lola (8) y Felipe (14) influyó en bajar el ritmo y dejar la TV.

“Somos muy culposas como madres o nos criaron así de que nos tenemos que ocupar”, aseguró Pamela David en Flor de equipo.

Pamela David junto a Daniel Vila y sus hijos Lola y Felipe

Luego, la esposa de Daniel Vila aseguró que fue una fuerte frase de su hijo mayor la que le abrió los ojos. “Pero sí me pasó con Lola, que ahora tiene 8 años y es una edad crítica porque las cosas quedan marcadas. El otro día hablando con Feli, mi hijo, le digo ‘¿vos qué te acordás de los 8 años?’. ‘Que no estabas nunca’”, reveló.

“Obviamente después me dijo ‘olvidate, no te traumes’. Ya está grande, pero me lo dijo delante de Lola. En ese momento estaba haciendo Gran Hermano, La Revancha, Desayuno Americano, pero no me arrepiento. Los chicos aprenden que hay que trabajar”, señaló Pamela.

El conmovedor encuentro de Pamela David con su sobrino, el hijo de su hermano fallecido

Pamela David conoció a Gianfranco, su sobrino por parte de su hermano fallecido en el 2020: "Les presento a mi sobrino Gianfranco. Morfable de la tía".

Pamela David conoció a su sobrino en Santiago del Estero.

El pequeño es fruto de su hermano Gianfranco, quien se suicidó en plena pandemia el año pasado. En una entrevista con Luis Novaresio, la conductora confesó: "Mi hermano Gianfranco se quitó la vida sin saber que su pareja estaba embarazada de pocos días", y agregó: "Yo creo en Dios".

AM