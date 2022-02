Tiago PZK: "Estuve a punto de perder la voz"

El pasado 11 de febrero, el artista Tiago Pzk publicó un tweet en el que contó porque no estaba sacando música y se encontraba alejado de la escena: “Toy teniendo un temita con mi voz y estoy recuperándome pa pronto volver al estudio y romper”. Luego de esto, el rapero volvió a sacar el tema a la luz y afirmó: “Después de mucho tiempo de no poder exteriorizar lo que me estaba pasando, no lo conté en ningún lado, me operé las cuerdas vocales hace más de un mes y medio, vengo en recuperación”. Además, en relación al tema, agregó: “Quiero aconsejarles a quienes proyectan una carrera y que aman el arte que cuiden mucho su voz, es el único instrumento y cuando te falta te das cuenta que no tiene sentido la vida, pero ya estamos ready”. Lo que le había pasado a Tiago es que se había dañado sus cuerdas vocales por no tener un buen entrenamiento que le permitiera preservar su voz, de la manera correcta, a la hora de cantar. Cabe señalar, que a Mauro Duki Lombardo le había pasado algo similar, en otro momento de su carrera, y se quedaba afónico.

Si bien la lesión corrió riesgo de ser permanente, Tiago le dio tranquilidad a todos sus seguidores y dijo que retomará su actividad de forma habitual aunque deberá tener los cuidados correspondientes para llevar a cabo la recuperación total. “Yo nunca fui a una clase de canto y uno, a veces, no toma la responsabilidad que tiene como artista. Ahora, que estuve a punto de perder la voz, entiendo que es mi único instrumento y que lo tengo que cuidar más que nada”, confesó el freestyler en una entrevista exclusiva con Momo Benavides hace siete meses atrás.

Por otra parte, Gotti, como es conocido en la escena, publicó el adelanto de una nueva canción, en el que sólo se puede escuchar el beat y un poco de su voz sobre el final: “2022 preparateeee. Kien ta pa uno de estos”, escribió el artista, y también anticipó que el lanzamiento de su próximo álbum podría darse antes de lo esperado: “Alguien me contó k el disco sale antes de mitad de año”. Ahora se encuentra en Miami, donde será parte de "RPTN 10th Anniversary Celebration Series" este jueves 24 de febrero y el próximo 30 de abril y 1 de mayo estará presente en el festival Vibra Urbana 2022 en Las Vegas.

Tiago con Bizarrap, con quien grabó la Session #48

Toda la información relacionada a la escena de la música, el streaming y los esports, la encontrás en PEEK Latam.