Por qué Jujuy Jiménez terminó su relación con Del Potro

Actual participante de ShowMatch, La Academia, Sofía Jujuy Jiménez, comparte el escenario con Jimena Barón, quien es jurado del certamen y ambas son "ex" de Juan Martín del Potro. Sin embargo Jujuy y La Cobra, tienen una muy buena relación y días pasados ambas charlaron del tenista que compartió sus vidas por algún tiempo. Ahora, el productor Gaby Fernández develó el verdadero motivo por el que la nacida en Jujuy terminó su romance con el nacido en Tandil.

Separada desde hace poco más de un año, Jujuy Jiménez confesó que aún mantiene una buena relación con el tenista pero que la relación se terminó porque ella "necesitaba su espacio y tomarse un tiempo".

Pero fue en "La previa" de La Academia cuando el productor, con una muy confiable información, dio a conocer el lado b de la ruptura y no dudó en contar que Juan, mientras estaba de novio con Jujuy, se mensajeaba con otras chicas y Sofía lo descubrió en uno de esos traspiés.

"Del Potro es muy travieso", dijo Gaby Fernández y agregó: "Lo ví en Tequila mientras estaba de novio con Jimena Barón y también mientras estaba con Jujuy, pero no estaba con ellas en el boliche, ni tampoco estaba con amigos", dando a entender que Juan Martín estaba con otras mujeres.

Como si fuera poco, Gaby Fernández sostuvo que "eran chicas muy conocidas" y a una de ellas que estuvo en el Bailando la persiguió sin suerte y como para que no queden dudas de sus palabras, afirmó: "Está chequeado. Es una bomba de treinta y pico y si bien él le insistió, ella no quiso saber nada".

Cabe recordar que Sofía estuvo mucho tiempo en pareja con el Pelado López con quien incluso estuvo a punto de casarse. Luego de una ruptura en malos términos de la pareja, ella comenzó su vínculo con Delpo y al finalizar la pareja, la modelo se manifestó con un contundente mensaje en redes:“Transformando, liberando, soltando. ¡En todo eso ando!”, y agregó: "Dispuesta al cambio y con ganas de seguir soñando. Pensando en positivo, creyendo y confiando en que todo será para mejor.

Al poco tiempo, la modelo encontró el amor en el polista Jerónimo del Carril pero la relación duró muy poco tiempo.

Ahora, sin pareja y abocada a su participación en La Academia, Sofía asegura estar atravesando un gran momento profesional.

El inesperado comentario de Jimena Barón cuando Jujuy confirmó que volvería con Del Potro

En la previa de La Academia, las ex de Juan Martín del Potro se vieron frente a frente. “Ella se ganó el cariño del público con su simpatía. Es la exnovia de Juan Martín del Potro”, comenzó diciendo Tinelli, antes de dirigirse a la jurada del certamen. “Usted también, Jimena”, señaló.

El conductor lanzó una frase que Jujuy dijo en una nota y la reacción de Barón no pasó desapercibida. “Dijo que descarta no reconciliarse con Del Potro. Dijo ‘uno nunca sabe’”, continuó Tnelli. “Yo tampoco”, dijo la cantante y dejó entrevener que no descarta una reconciliación con el tenista.

