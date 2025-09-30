Este lunes se entregaron los Martín Fierro 2025. La 53° edición se llevó adelante en el hotel Hilton y estuvo repleta de momentos emocionantes y grandes sorpresas. Desde las 19, los ternados, y los invitados, se hicieron presentes en el lugar, para una ceremonia que que comenzó a las 21 y se extendió hasta después de la medianoche.

En total fueron 35 ternas de las más variadas. Algunas clásicas como mejor noticiero y mejor labor periodística, otras nuevas y otras un poco más polémicas, como las relacionadas a las ficciones, que tuvieron entre sus nominados a programas producidos por y para las plataformas de streaming, pero que supieron llegar a la pantalla del aire. Entre todos ellos, por supuesto, estuvo también la más importante de todas, el Martín Fierro de oro, el galardón al que solamente uno de los ganadores pudo optar.

El ganador del Martín Fierro de oro 2025

En 2024, el galardón se lo llevó Telefe Noticias. Este año, la expectativa era mucha, aunque no parecía tan claro como la edición anterior, donde eran muchos los que pensaban que el ciclo ahora conducido en soledad por Rodolfo Barilli, se coronaría como ganador.

Durante toda la noche, fueron muchos los nombres que circularon, aunque poco a poco, Margarita comenzó a ganar terreno. El reconocimiento para Julia Calvo, Isabel Macedo, Lola Abraldes y la propia serie como mejor ficción, la convirtieron en una firme candidata a quedarse con el máximo premio. Algo que se sumaba al homenaje constante de los actores y actrices a Cris Morena.

Sorpresivamente, cuando Santiago del Moro abrió el sobre que anunciaba al ganador del Martín Fierro de oro 2025, no hizo más que pronunciar su propio nombre, quedando perplejo en el lugar. Un gesto que le valió la ovación de todos los presentes.

El discurso de Santiago del Moro

Al recibir el máximo galardón de la noche, Santiago del Moro repasó el camino que había recorrido hasta esta noche. "Pensé que nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las 4:45 de la mañana. A creer en mí. A que cuando todo el mundo te dice no podés, no servís, no tenes ningún contacto, las cosas no se van a dar (...) este es el fruto de un chico que un día soñó, desde un lugar muy chiquito, hacer esto. Y hoy...hoy estoy acá cumpliendo un sueño. Gracias APTRA y aguante la televisión", dijo.

Santiago del Moro con el Martín Fierro de oro 2025.

De esta manera, Santiago del Moro se quedó con el Martín Fierro de oro 2025. Una decisión que sorprendió a todos, obtuvo el aplauso de muchos e indignó a otros tantos y que estuvo por fuera de los pronósticos que se deslizaron, tanto antes, como durante la maratónica gala.