Rufina Cabré explotó al escuchar las críticas a la China Suárez y publicó un video en TikTok: "Sos una buena mamá"

La China Suárez sigue en el ojo de la tormenta. Tras su regreso a la Argentina, mucho se especuló sobre si Rufina Cabré también volvió con ella y sus hermanos, Magnolia y Amancio Vicuña, o si continuaba en Estambul junto a Mauro Icardi. Atenta a los comentarios de los usuarios de las redes, la actriz mostró que la niña siempre estuvo con ella y que están de vuelta juntas en su nueva casa. Fue en ese momento que su primogénita no dudó en defenderla de las críticas que recibe con frecuencia.

Rufina Cabré defendió a la China Suárez de las críticas en un video de TikTok: “Sos una buena mamá”

Rufina Cabré decidió empezar una nueva vida cerca de su madre, la China Suárez, en Turquía ya que la actriz comenzó su relación con Mauro Icardi y eligió acompañarlo en su carrera futbolística. La menor empezó el colegio y se encuentra aprendiendo el idioma, tal como muestra la artista en su cuenta de Instagram. En las últimas horas, tras regresar a dicho país con su mamá, la nena generó repercusiones por un video de Tik Tok.

El clip comienza con la China Suárez en la cocina de su nuevo hogar en Estambul y acompañada de su primogénita, fruto de su relación pasada con Nicolás Cabré, dejando en claro que volvió a Turquía solo con ella. “Bueno, después de un vuelo de diecisiete horas, de las cuales dormimos…”, comenta la actriz, permitiendo que Rufina interviniera agregando: “Doce (horas)".

China Suárez

Terminando así con las especulaciones de que no dejó a la pequeña de 12 años al cuidado de Mauro Icardi, la China Suárez agrega: “Yo dormí un poco más. Es que tengo un problema, un problema y un talento, que es que me duermo en cualquier parte". Esta charla descontracturada demostró la buena sintonía que hay entre ellas.

Sin embargo, minutos después Rufina Cabré le dijo algo a su madre, que ella no dudó en contar públicamente: "Estamos acá con Rufi. Que el vídeo anterior que subí y me dijo: ‘Mamá, ¿puedo subir los stories a Stories?’ Y le dije: ‘Pero, ¿por qué a Stories? ¿Y qué me dijiste?’”. A lo que su hija reveló: “Para que no te hagan burlas".

La China Suárez y Rufina Cabré

Fue en ese entonces que la China Suárez expresó: “Pero, mi amor, no te tiene que importar que me hagan burla. Si a mí no me importa. Yo me cago de risa. Me hacen burla desde que tengo quince años, desde casi Ángeles". Y le contó que ya está acostumbrada a recibir críticas, algo que a Rufina le afecta y está atenta. "Siempre que estaba más gorda, que estaba más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca y está mal. Así fue siempre en mi vida", manifestó.

Asimismo, la cantante le explicó: "Y me va cada vez mejor. Entonces, vos tenés que estar contenta por eso, porque a mí no me afecta. Y porque vos sabés quién soy”. Por otro lado, la China sumó una reflexión acerca de la exposición que tiene su carrera artística: “No es importante lo que digan los demás, la gente que no conoce. Siempre dije: a mí me importan ustedes, mi familia, mis amigos, que son pocos, pero buenos". Y sumó con tono serio: "Pensá que eso no va a desaparecer. El hate, la gente que pone cosas feas, que quiere cancelar todo el tiempo gente. Vos lo ves en las redes sociales. Los chismes, las mentiras".

En este sentido, aseguró mirando a su hija: "Lo importante es que nosotras tenemos buena comunicación, que vos todo lo que me querés preguntar, me lo preguntás y lo sabés”. Para terminar, la China Suárez le preguntó a su Rufina Cabré: “¿Quién soy?”.

A lo que ella contestó afectuosa: “Una mamá buena, una persona buena. Y todo lo que dicen es mentira. Yo vivo con ella hace doce años y nada de lo que dicen es verdad. Así que, no se crean cosas si no saben”. De esta manera, Rufina Cabré explotó al escuchar las críticas a la China Suárez y publicó un video en TikTok en el que aseguró que la actriz es "una buena mamá".