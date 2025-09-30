Los nietos de Cris Morena ocuparon su lugar en los Martín Fierro: la foto con Susana y el emotivo mensaje del elenco de Margarita

Los Martín Fierro 2025 dejaron algunos de los momentos más emotivos del año. Sin embargo, el que más se destacó en las redes sociales y en los comentarios de la gente, fueron aquellos que tuvieron que ver con Cris Morena.

La presencia de los nietos de Cris Morena en los Martín Fierro 2025

Con Margarita como una de las grandes series protagonistas de la noche, llevándose estatuillas para todos los gustos, resultaba evidente que el nombre de Cris Morena iba a copar el escenario. Y así fue, porque cada uno de los involucrados en el programa, como Julia Calvo, Isabel Macedo y los chicos y chicas de la tira, se acordaron de la productora y le dejaron mensajes de todo tipo.

Aunque Cris Morena estuvo ausente, quienes sí se hicieron presentes fueron algunos de sus nietos. Valentín Yankelevich y Franco Giordano se robaron gran parte de las miradas de la noche, tanto en las redes sociales como en los presentes.

Valentín Yankelevich. CARAS.

No es casualidad que haya sido así. Como se puede esperar, por la familia a la que pertenecen, muchas de las más grandes figuras que estuvieron en la noche de los Martín Fierro 2025 vieron nacer y crecer a los jóvenes, que ya son todos unos adultos y marchan por su propio camino.

Una prueba de esto, sin dudas, es la complicidad que Franco mostró con una de las Divas más importantes del país. Susana Giménez lo recibió en su mesa y se los pudo ver muy cercana y cariñosa con él.

Franco Giordano con Susana GIménez.

De la misma forma, el cariño de todo el equipo de Margarita quedó marcado. Luego de quela serie ganara el premio a mejor ficción, superando a gigantes como El Encargado o Iosi, el espía arrepentido, la cámara se posó de inmediato sobre Valentín Yankelevich, a quien se lo pudo ver atento y enternecido por todo lo que sucedía.

Si bien la ausencia de Cris Morena no pasó desapercibida, de cierta manera estuvo presente en la gala de los Martín Fierro 2025. Ya no solo por el recuerdo y las palabras de agradecimiento y cariño de todos, sino porque sus nietos tomaron su lugar y dijeron presente en su nombre.