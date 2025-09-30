Todos los ganadores del Martín Fierro 2025

Desde las 19, el Hotel Hilton se vistió de gala para la alfombra roja de los Martín Fierro 2025, el evento más esperado de la televisión argentina. Dos horas después, comenzó la entrega de premios a lo mejor de la industria, inaugurando, de esta manera, la 53° edición.
La noche comenzó con un video homenaje que repasó alguno de los momentos más importantes de la historia de los premios, que unió a las estrellas más rutilantes. Tras eso, el presidente de APTRA, Luis Ventura, dejó un discurso en el que destacó el crecimiento de la marca a lo largo de los últimos años, incluyendo su expansión hacia otros medios y países y que finalizó con el reclamo salarial para los trabajadores de la televisión.
Tras eso, llegó el momento más esperado. Santiago del Moro, con su tono habitual, el que dio la bienvenida por partida doble. Por un lado, a todas las estrellas presentes, como suele ser habitual. Por el otro, a los cientos de miles de personas que acompañaron la transmisión desde su casa.
Todos los ganadores de los premios Martin Fierro 2025
Mejor Reality
Cantando 2024 - América
Gran Hermano 2024 - Telefe
Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Ganador: Gran Hermano 2024 - Telefe
Mejor Jurado
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece
Ganador: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
Mejor programa de Interés General
La Noche de Mirtha - Eltrece
Nara que ver - El Nueve
Susana Giménez - Telefe
Ganador: Susana Giménez - Telefe
Mejor Noticiero Nocturno
América Noticias - América
Telefe Noticias - Telefe
Telenoche - Eltrece
Ganador: Telenoche - Eltrece
Mejor Labor periodística femenina
Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
Soledad Larghi - América Noticias - América
Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe
Ganadora: Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
Mejor Labor periodística masculina
Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve
Ganador: Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
Mejor Ficción
El Encargado - Eltrece
El Método - El Nueve
Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
Margarita - Telefe
Ganador: Margarita - Telefe
Mejor Magazine
A la Barbarossa - Telefe
Cortá por Lozano - Telefe
DDM - América
Mañanísima - Eltrece
Ganador: DDM - América
Mejor Big Show
Bake Off Famosos - Telefe
La noche perfecta - Eltrece
Noche al Dente - América
Ganador: Bake Off Famosos - Telefe
Mejor Labor en conducción femenina
Pamela David - Desayuno americano - América
Mariana Fabbiani - DDM - América
Susana Giménez - Susana Giménez – Telefe
Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece
Ganadora: Susana Giménez - Susana Giménez – Telefe
Mejor Labor en conducción masculina
Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece
Ganador: Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
Mejor Panelista
Luis Bremer - A la tarde - América
Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Ganador: David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
Mejor programa de Entretenimiento
¡Ahora Caigo! - Eltrece
Escape perfecto - Telefe
Los 8 escalones - Eltrece
Ganador: ¡Ahora Caigo! - Eltrece
Mejor Cronista / Movilero
Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
Oliver Quiroz - A la tarde - América
Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Ganador: Oliver Quiroz - A la tarde - América
Mejor programa Humorístico
Bendita - El Nueve
Pares de comedia - NET
Pasó en América – América
Ganador: Pasó en América – América
Mejor Actor protagonista de ficción
Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Ganador: Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
Mejor actor de reparto
Marco Antonio Caponi - Iosi , el espía arrepentido, El Trece
Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - El Trece
Rafael Ferro - Margarita - Telefe
Ganador: Marco Antonio Caponi - Iosi , el espía arrepentido, El Trece
Mejor Actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo - Margarita - Telefe
Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Ganadora: Isabel Macedo - Margarita - Telefe
Mejor actriz de reparto
Romina Gaetani
Julia Calvo- Margarita- Telefe
Verónica Llinás
Ganadora: Julia Calvo- Margarita- Telefe
Mejor programa Periodístico
A la tarde - América
GPS - América
LAM - América
Ganador: LAM - América
Mejor Producción Integral
Bake Off Famosos - Telefe
Survivor, Expedición Robinson - Telefe
Telenueve Central - El Nueve
Ganador: Telenueve Central - El Nueve
Mejor programa de Gastronomía
Ariel en su salsa - Telefe
Comer para creer - América
Qué mañana! - El Nueve
Ganador: Qué mañana! - El Nueve
Revelación
Lola Abraldes - Margarita - Telefe
Mora Bianchi - Margarita - Telefe
Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Ganador: Lola Abraldes - Margarita - Telefe
Mejor Labor humorística
Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Ganador: Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
Mejor programa Musical
La Peña de Morfi - Telefe
Pasión de Sábado - América
Planeta 9 - El Nueve
Ganador: Planeta 9 - El Nueve
Mejor Noticiero diurno
Arriba argentinos - Eltrece
El Noticiero de la Gente - Telefe
Telenueve al Mediodía - El Nueve
Ganador: El Noticiero de la Gente - Telefe
Mejor programa Deportivo
Carburando - Eltrece
Conmebol Libertadores - Telefe
Copa América - Telefe
Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Ganador: Copa América - Telefe
Branded Content
El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
Que nadie se quede afuera - Citroën C3 – Telefe
Ganador: El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
Mejor Aviso publicitario
Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Ganador: Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
Mejor programa Cultural / educativo
Argentina de Película – América
Proyecto Tierras – Telefe
Tecno Tendencias – América
Ganador: Argentina de Película – América
Mejor Autor / Guionista
Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece
Ganador: Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
Mejor programa de Viajes / turismo
Iván de viaje - Telefe
Resto del mundo - Eltrece
Tenés que ir - El Nueve
Ganador: Resto del mundo - Eltrece
Mejor Programa de Servicio
Adn buena salud - Televisión Pública
BA Emergencias - El Nueve
Intelexis Mujer - NET
Ganador: Adn buena salud - Televisión Pública
Mejor Director
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Ganador: Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Mejor Director de No Ficción
Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe
Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe
Ganador: Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
Martín Fierro de oro: Santiago del moro