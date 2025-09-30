Todos los ganadores del Martín Fierro 2025

Desde las 19, el Hotel Hilton se vistió de gala para la alfombra roja de los Martín Fierro 2025, el evento más esperado de la televisión argentina. Dos horas después, comenzó la entrega de premios a lo mejor de la industria, inaugurando, de esta manera, la 53° edición.



La noche comenzó con un video homenaje que repasó alguno de los momentos más importantes de la historia de los premios, que unió a las estrellas más rutilantes. Tras eso, el presidente de APTRA, Luis Ventura, dejó un discurso en el que destacó el crecimiento de la marca a lo largo de los últimos años, incluyendo su expansión hacia otros medios y países y que finalizó con el reclamo salarial para los trabajadores de la televisión.

Tras eso, llegó el momento más esperado. Santiago del Moro, con su tono habitual, el que dio la bienvenida por partida doble. Por un lado, a todas las estrellas presentes, como suele ser habitual. Por el otro, a los cientos de miles de personas que acompañaron la transmisión desde su casa.

Todos los ganadores de los premios Martin Fierro 2025

Mejor Reality

Cantando 2024 - América

Gran Hermano 2024 - Telefe

Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Ganador: Gran Hermano 2024 - Telefe

Mejor Jurado

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Ganador: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe

Mejor programa de Interés General

La Noche de Mirtha - Eltrece

Nara que ver - El Nueve

Susana Giménez - Telefe

Ganador: Susana Giménez - Telefe

Mejor Noticiero Nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche - Eltrece

Ganador: Telenoche - Eltrece

Mejor Labor periodística femenina

Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece

Soledad Larghi - América Noticias - América

Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve

Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Ganadora: Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve

Mejor Labor periodística masculina

Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe

Nelson Castro - Telenoche - Eltrece

Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ganador: Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe

Wanda Nara en los Martín Fierro. RS FOTOS.

Mejor Ficción

El Encargado - Eltrece

El Método - El Nueve

Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Margarita - Telefe

Ganador: Margarita - Telefe

Mejor Magazine

A la Barbarossa - Telefe

Cortá por Lozano - Telefe

DDM - América

Mañanísima - Eltrece

Ganador: DDM - América

Mejor Big Show

Bake Off Famosos - Telefe

La noche perfecta - Eltrece

Noche al Dente - América

Ganador: Bake Off Famosos - Telefe

Mejor Labor en conducción femenina

Pamela David - Desayuno americano - América

Mariana Fabbiani - DDM - América

Susana Giménez - Susana Giménez – Telefe

Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe

Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Ganadora: Susana Giménez - Susana Giménez – Telefe

Mejor Labor en conducción masculina

Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece

Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe

Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Ganador: Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe



Mejor Panelista

Luis Bremer - A la tarde - América

Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve

David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve

Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Ganador: David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve

Mejor programa de Entretenimiento

¡Ahora Caigo! - Eltrece

Escape perfecto - Telefe

Los 8 escalones - Eltrece

Ganador: ¡Ahora Caigo! - Eltrece

Mejor Cronista / Movilero

Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe

Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece

Oliver Quiroz - A la tarde - América

Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Ganador: Oliver Quiroz - A la tarde - América

Mejor programa Humorístico

Bendita - El Nueve

Pares de comedia - NET

Pasó en América – América

Ganador: Pasó en América – América

Mejor Actor protagonista de ficción

Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece

Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece

Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Ganador: Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece

Mejor actor de reparto

Marco Antonio Caponi - Iosi , el espía arrepentido, El Trece

Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - El Trece

Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Ganador: Marco Antonio Caponi - Iosi , el espía arrepentido, El Trece

Mejor Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo - Margarita - Telefe

Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Ganadora: Isabel Macedo - Margarita - Telefe

Mejor actriz de reparto

Romina Gaetani

Julia Calvo- Margarita- Telefe

Verónica Llinás

Ganadora: Julia Calvo- Margarita- Telefe

Mejor programa Periodístico

A la tarde - América

GPS - América

LAM - América

Ganador: LAM - América

Mejor Producción Integral

Bake Off Famosos - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Telenueve Central - El Nueve

Ganador: Telenueve Central - El Nueve

Mejor programa de Gastronomía

Ariel en su salsa - Telefe

Comer para creer - América

Qué mañana! - El Nueve

Ganador: Qué mañana! - El Nueve

Revelación

Lola Abraldes - Margarita - Telefe

Mora Bianchi - Margarita - Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Ganador: Lola Abraldes - Margarita - Telefe

Mejor Labor humorística

Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública

Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece

Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Ganador: Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece

Mejor programa Musical

La Peña de Morfi - Telefe

Pasión de Sábado - América

Planeta 9 - El Nueve

Ganador: Planeta 9 - El Nueve

Mejor Noticiero diurno

Arriba argentinos - Eltrece

El Noticiero de la Gente - Telefe

Telenueve al Mediodía - El Nueve

Ganador: El Noticiero de la Gente - Telefe

Mejor programa Deportivo

Carburando - Eltrece

Conmebol Libertadores - Telefe

Copa América - Telefe

Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Ganador: Copa América - Telefe

Branded Content

El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe

Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe

Que nadie se quede afuera - Citroën C3 – Telefe

Ganador: El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe

Mejor Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América

Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Ganador: Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Mejor Actriz de reparto

Julia Calvo - Margarita - Telefe

Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece

Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Ganador: Julia Calvo - Margarita - Telefe

Mejor programa Cultural / educativo

Argentina de Película – América

Proyecto Tierras – Telefe

Tecno Tendencias – América

Ganador: Argentina de Película – América

Mejor Autor / Guionista

Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece

Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece

Ganador: Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece

Mejor programa de Viajes / turismo

Iván de viaje - Telefe

Resto del mundo - Eltrece

Tenés que ir - El Nueve

Ganador: Resto del mundo - Eltrece

Mejor Programa de Servicio

Adn buena salud - Televisión Pública

BA Emergencias - El Nueve

Intelexis Mujer - NET

Ganador: Adn buena salud - Televisión Pública

Mejor Director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe

Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Ganador: Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Mejor Director de No Ficción

Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América

Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe

Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe

Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Ganador: Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América

Santiago del Moro con el Martín Fierro de oro.

Martín Fierro de oro: Santiago del moro