La verdad sobre la presunta renuncia de Santiago del Moro a Telefe

Santiago del Moro volvió a ser noticia tras la circulación de distintas versiones que lo vinculan con una posible salida de Telefe. En medio de especulaciones sobre cambios en la programación y ajustes internos, su nombre quedó en el centro de la escena. Pero en las últimas horas, el conductor contó la verdad sobre lo sucedido.

Santiago del Moro generó revuelo en las últimas horas luego de que comenzaran a circular rumores sobre su eventual alejamiento de Telefe. En medio de comentarios sobre posibles modificaciones en la grilla y movimientos internos en el canal, su figura quedó bajo la lupa. Sin embargo, el presentador decidió romper el silencio y aclarar públicamente qué hay de cierto en todo lo que se dijo.

La noticia empezó a circular luego de que la periodista Paula Varela mencionara en Intrusos (América) que el conductor podría estar evaluando su salida del canal. "Quien se va de Telefe es Santiago del Moro, le escribí a él pero todavía no ha contestado", señaló. A su vez, aseguró que lo tiene confirmado de fuentes confiables: “Esto tiene frenado los castings para lo que serían los nuevos participantes de Gran Hermano”.

En la misma línea, la panelista comentó que fue una decisión personal y que hasta el momento Telefe estaría sin conductor para el reality. "Todo esto es muy reciente y me dicen que esto es asi, hace tiempo que no postea nada en las redes sociales donde era súper activo porque ama el proyecto y el programa. Me comuniqué con El Trece porque se hablaba de un pase de canales pero desde ahí lo niegan", agregó.

Por su parte, Adrián Pallares sumó otro dato que aumentó la intriga de los seguidores del conductor. “Tiene incertidumbre por lo que va a pasar con el canal, por la venta. Están buscando abaratar costos. Y el programa es muy caro y Santiago es un conductor caro”, comentó. Estas declaraciones encendieron las alarmas sobre el futuro del ciclo y del vínculo que mantiene con Telefe.

Frente a los rumores que seguían creciendo, Santiago del Moro decidió romper el silencio en sus redes sociales y llevar tranquilidad aclarando lo sucedido. “A todos los que me preguntan, sigo en mi casa: @Telefe. Y feliz que así sea. Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de TV, y ya estamos preparando lo que se viene con Gran Hermano Generación Dorada”, expresó en una historia de Instagram.

Con un mensaje claro para sus seguidores, el presentador no solo desmintió los rumores, sino que confirmó su participación en los próximos proyectos de la señal. La mención a los Martín Fierro y a la nueva edición de Gran Hermano, uno de los realities más visto del país dejó en claro que su vínculo con Telefe sigue vigente.

