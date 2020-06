Los verdaderos motivos por los que vas a amar a Rosalía

Tenía 13 años cuando Rosalía (26) escuchó flamenco por primera vez. Una canción del legendario Camarón de la Isla sonaba en un auto estacionado afuera de su escuela y así fue como la cantante, compositora, productora y actriz de San Esteban de Sasroviras, Barcelona, y actual sensación de la industria, quedó enamorada del género que marcó su camino.

Un derrotero que en sólo dos años, tras la salida de sus discos “Los Angeles” (2917) y “El Mal Querer” (2018), la convirtió en un fenómeno de masas y en la artista española que más premios Grammy tiene en su haber. Dueña de una proyección internacional vertiginosa e imparable, récords de streaming, looks trabajados y producciones de gran despliegue artístico, Rosalía es, además, un ícono de la moda que representa a millones de su generación.

“Lo he sacrificado todo por amor a la música. Mi vida. Lo decidí a los 16 años. Han sido muchos sacrificios grandes detrás de esto. Que los he hecho desde el amor, el respeto y la querencia hacia el flamenco. Y no ha sido fácil”, confesó la artista. Y reveló que en 2008 cuando hizo sus primeras apariciones en televisión, en el concurso “Tú Sí Que Vales” fue rechazada. El jurado consideraba que a sus 15 años le faltaban fuerza y técnica, aunque sí remarcaron su potencial. Así y todo, siguió adelante. Estudió en la Escuela Superior de Música de Cataluña, con el cantaor Chiqui de la Línea, quien sólo aceptaba un alumno por año y mantuvo otra característica que la define: ser muy perfeccionista.

El esfuerzo y la perseverancia rindieron. Hoy, según el sitio web Vulture, Rosalía es la “Flamenco Pop Star”, mientras que la revista Rolling Stone considera que su disco “El Mal Querer”, “Es una impresionante fusión del flamenco de la vieja escuela y una producción electrónica híper moderna”. Con sólo dos álbumes, la estrella catalana alcanzó en poco más de tres años lo que otros músicos no han conseguido en toda una carrera: éxito comercial y reconocimiento internacional.

Y ahora, tan sólo unos meses después de ser la principal triunfadora de la última edición de los “Grammy Latinos” (se llevó cinco, entre ellos el Premio al Mejor Album por “El Mal Querer” y y el Premio a Mejor Canción Urbana por “Con Altura”) también se han publicado las primeras imágenes de un documental sobre su fulgurante ascenso al estrellato, titulado “La Rosalía”.

“Me inspiran mujeres poderosas, que lideran sus proyectos, como Björk o Lauryn Hill. Las mujeres no tenemos suficiente crédito en la música. Si trabajas en un equipo con chicos, se presupone que la chica sólo interpreta. Y yo soy compositora y productora (también toca el piano y la guitarra). Siempre va a ser una lucha. Me queda mucho por aprender. Aunque lo lleve haciendo tanto tiempo, nunca voy a parar de estudiarlo. El flamenco es un proceso que va a ser toda mi vida una enseñanza en sí mismo: requiere paciencia, humildad, constancia”, afirmó Rosalía, consciente del poder femenino, y hoy instalada en la casa de su manager en Miami, donde transita la cuarentena.

“Estoy como en una burbuja. Creo que el aislamiento a veces es positivo para el proceso creativo. Incluso a lo mejor ahora estamos todos tan aislados que parece que queremos hacer cosas con otros, más en comunión, pero creo que viene bien para reflexionar. ¿Si me ha modificado la fama? En realidad mi vida no ha cambiado tanto porque las cosas esenciales las sigo manteniendo. Y me hacen estar anclada, mantener los pies en el suelo, estar en mi centro como artista”, aseguró la estrella, quien acaba de presentar “TKN”, su nuevo proyecto junto a Travis Scott, el novio de su amiga Kylie Jenner.