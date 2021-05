Se casó Sasha Meneghel, la hija de Xuxa: el exclusivo álbum de la lujosa boda con João Figueiredoa orillas del mar

Se dejaron llevar por el impulso y la certeza de que querían pasar el resto de sus vidas juntos. Con ese ímpetu y movilizados por el deseo más genuino, Sasha Meneghel (22) se casó con el cantante de gospel João Figueiredo (21). El lugar elegido para la boda fue el mismo donde él le propuso casamiento: la paradisíaca Angra dos Reis. “Encontré al amor de mi vida tan temprano. Que suerte tengo”, dijo João. “Te amo para siempre”, le retribuyó la hija de Xuxa (57), testigo privilegiada de la unión.

Se casó Sasha Meneghel, la hija de Xuxa



Debido a las restricciones de la pandemia, los familiares más cercanos a Sasha Meneghel y su pareja; y algunos amigos fueron testigos de la boda. Todos se realizaron el test de coronavirus días antes de la ceremonia y se aislaron hasta la fecha del casamiento. “Hicimos algo pequeño para no pasar por alto este momento tan especial de nuestra vida”, comentó el flamante yerno de la popular conductora. “Entendemos que es el momento de no hacer la fiesta debido a todo lo que está pasando en Brasil y en el mundo. Vamos a esperar a que todos estemos vacunados para reunirnos con la familia y los amigos”, dijo el cantante.

Se casó Sasha Meneghel, la hija de Xuxa.

Enfundada en un vestido escotado con aplicaciones en flores, diseñado por ella, y con el pelo suelto con pequeñas flores colocadas por su mamá y make-up natural, la novia fue al encuentro de su gran amor de los brazos de su madre y de su papá, el actor Luciano Szafir (52). “Hija, mi pequeñita, les deseo a los dos toda la felicidad del mundo. Te amamos mucho”, dijo Szafir, quien además es padre de David (7) y Mikael (5).

La emocionante ceremonia fue conducida por el pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, el apóstol Rina, y hubo canciones entonadas por la cantante y amigas de los novios, Priscilla Alcântara (24). “Que Dios bendiga esta unión y que sea próspera en todos sus caminos”, deseó el pastor a Sasha Meneghel, la hija de Xuxa y su esposo.



Se casó Sasha Meneghel, la hija de Xuxa

Después de la celebración íntima, los recién casados se divirtieron con una noche regada de música. La pareja de Xuxa, el cantante Junno Andrade (57), tomó el micrófono y la guitarra y entonó éxitos de Música Popular Brasilera. El clima era de felicidad y buena energía. El catering consitió en comida vegana y dulces que respeteran esa elección y despertó el elogio de los invitados.

Sasha Meneghel, hija única de Xuxa, la Reina de los Bajitos, Sasha nació entre los flashes de la exposición. El mismísimo día de su nacimiento fue noticia del Jornal Nacional de TV Globo, el noticiero más importante de la televisión brasilera. Pese a ese nivel de popularidad, Sasha siempre mantuvo un perfil bajo, principalmente en lo que respecta a su vida privada. A partir de la llegada de João a su vida, no se guardó sus sentimiento y lo hizo público desde un primer momento. “Me casé con mi mejor amigo. Voy a pasar el resto de mi vida sonriendo a su lado”, dijo ella, a lo que él replicó: “Pensé que era imposible amarte más… me equivoqué”.

Se casó Sasha Meneghel, la hija de Xuxa



Cómo se conocieron Sasha Meneghel, la hija de Xuxa y su esposo, João Figueiredo

El cantante y la estilista se vieron por primera vez durante el lanzamiento de la colección de joyas de ella, en 2019, pero se conocieron mejor en un grupo de oración en la casa de la actriz Bruna Marquezine (25), amiga de la infancia de la modelo. Ambos se aproximaron todavía más en una misión que hicieron a Angola, en África, y desde entonces, están felices y cada vez más enamorados. Ya hicieron planes para tener hijos. “La base de la relación con mis hijos será la verdad, la transparencia, la admiración y el respeto. Estoy segura de que mis hijos van a crecer pintando, el piso o las paredes, con pintura en la cara, subiéndose a un árbol, cantando las canciones de Joao, el arte estará muy presente”, expresó la joven.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa, deslumbró al mundo con su belleza. La niña que cautivó a sus seguidores cantando en brazos de su célebre mamá, estudió Moda en el Parsons The New School for Design, de Nueva York, y es modelo e influencer. La hija de Xuxa y su ex marido, hoy triunfa como modelo. Hace cuatro años Sasha dejó Río de Janeiro y viajó a Nueva York en busca de una oportunidad en el mundo de la moda. Hoy es una reconocida modelo con más de siete millones de seguidores en sus redes sociales.

En su país natal, Sasha desfiló para Água de Coco en el Mercado Municipal de São Paulo, en Brasil. A esta cita tan especial no faltaron sus padres. Xuxa siempre se ha mostrado muy orgullosa de su hija, a quien adora y está muy unida, e incluso años atrás participó en dos de sus películas, “Xuxa Requebra”, en 1999, y “Xuxa en el Misterio de Feiurinha”, en 2009.

Se casó Sasha Meneghel, la hija de Xuxa

Cada vez más consolidada como influencer en las redes sociales, la heredera de la “reina de los bajitos” se destaca como una de las modelos top de Brasil, brillando en las pasarelas del mundo. Es la preferida de varias marcas que la eligen no solo por su indudable belleza, frescura y simpatía. Es que Sasha es más que una cara bonita: tiene conciencia social y la lleva a la práctica poniendo el cuerpo, al igual que su progenitora.

En enero de 2020, la joven viajó nuevamente con su madre a Angola de la mano de la ONG Baluarte a prestar ayuda y llevarles su sonrisa a los niños de ese rincón de África que viven en duras condiciones. “Oh, Angola, vos me marcaste”, expresó la joven en agosto de 2019, luego de lo que fue su primera experiencia de trabajo social en el extranjero. Allí afianzó su vínculo con su actual marido.

Se casó Sasha Meneghel, la hija de Xuxa

Pero el relax y la diversión, por supuesto, también forman parte de la vida de esta mujer que ama la naturaleza y disfruta de hacer yoga al aire libre, disciplina a la que sé dedica con entusiasmo y habilidad. Además, Sasha tiene la suerte de vivir parte del año en el país que tiene las playas más lindas del Planeta. Así que, cada vez que puede, se hace una escapada al paraíso con amigas.

Cómo es la relación de Xuxa con su hija,Sasha Meneghel, que se casó con João Figueiredo

“Con mamá nos extrañamos mucho, aunque nos mensajeamos todos los días. Ella siempre va a ser mi referente, pero quiero que me reconozcan por quien soy”, aseguró Sasha tiempo atrás. La joven está muy orgullosa de sus raíces, pero siempre ha tratado de desligarse de su apellido para forjarse un futuro propio. Y extraña tanto a su tierra como a su madre. “Siempre admiré a mi madre. No solo por su entrega profesional, sino por su dedicación y compromiso afectivo. Ella es y será mi guia. Mi aliada y mi mejor consejera. Respeta mis decisiones y yo las de ella.”, señaló la joven que ya ha participado en numerosas campañas publicitarias de prestigio en Brasil y se ha asomado a las portadas de conocidas revistas. La hija de Xuxa comparte su día a día con sus seguidores y además de su afición por el deporte -el surf y la gimnasia olímpica-, publica fotos junto a su flamante esposo. ¿Se instalará definitivamente en Brasil para que sus hijos crezcan en su país natal? Es el deseo de su madre.