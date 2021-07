Inesperado. El domingo 4, Luis Miguel (51) tuvo que ser intervenido de urgencia luego de sufrir un brutal golpe al caerse en el exclusivo hotel donde estaba alojado en Santa Mónica, Estados Unidos. El cantante sufrió una fractura de hombro y fue operado en un centro asistencial de la zona. Según testigos, el dolor era tan grande, que la estrella no pudo evitar el llanto y los gritos de dolor.

“En ese hotel, donde van muchísimas celebridades y sobre todo presidentes, ahí está hospedado Luis Miguel y ahí se está recuperando”, reveló la cadena de televisión latina “Univisión”, con respecto al estado de salud del “Sol de México”. Sin embargo, tal es la reserva que el artista mantiene en reserva su vida privada, que el incidente se conoció sólo después de que él mismo pidiera su alta médica voluntaria para poder guardar reposo en la intimidad del exclusivo resort en donde se siente como en su casa.

“Esto pasó el domingo cuando se festejaba el Día de la Independencia en Estados Unidos. No sabemos con exactitud los detalles de cómo fue que se lesionó el hombro, pero sí tuvo que ir al hospital y ahí está en una suite en la que obviamente no puede entrar nadie, incluso él mismo se acercó a una farmacia en la que recogió todos los medicamentos que le mandaron en el hospital y se fue ahí para recuperarse”, detallaron en Guacamouly.com respecto al accidentado fin de semana de la estrella.

Pero hay más, ya que acorde a las versiones, otro de los motivos que habrían alejado a Luis Miguel de los hospitales es su enorme pánico al Covid-19. La revista “TV Notas” afirmó inclusive que el cantante procura evitar a toda costa contraer el virus y solo toma contacto con su servicio de seguridad. ¿Su mayor miedo? Contraer la enfermedad y que el coronavirus dañe sus pulmones y le impida cantar.

La salud de Luis Miguel: Sufrió una brutal caída en Los Ángeles. Guacamouly.com

“Desarrolló un miedo muy grande a enfermarse, una paranoia sumamente profunda; piensa que si le da la Covid, por la afectación pulmonar que provoca, no podría volver a cantar... cree que si enferma, su estado podría ser grave y no sobrevivir”, detalló una fuente cercana al astro de la canción, quien retornó a los escenarios tras el éxito de la serie de Netflix que retrata su vida.

Pero no todo fue reconocimiento para el artista luego del suceso alcanzado con la plataforma de streaming. En las últimas semanas, el artista volvió a ser centro de las polémicas debido al estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” y que su hija, Michelle Salas, expresara su molestia por la forma en la que la retrataron en la ficción biográfica del cantante.

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, afirmó Michelle en un comunicado oficial. “Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen de verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy”, agregó Salas.

Declaraciones que no fueron respondidas por su padre de quien se dice, pese a su reciente accidente, estaría muy bien y de novio con una joven modelo argentina, oriunda de Misiones, llamada Mercedes Villador. Según develó Lucía Miranda, viuda de Hugo López, histórico manager de Luis Miguel, el artista estaría “feliz y contento” con su nueva conquista, con quien se habría refugiado en Acapulco durante gran parte de la pandemia.