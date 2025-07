Mónica Gonzaga revela la profunda depresión que vivió a los 30: “No sabía cómo seguir”

En una emotiva entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Mónica Gonzaga, ícono del espectáculo argentino de los años ’70 y ’80, se abrió para recordar uno de los momentos más desafiantes de su vida: la profunda depresión que sufrió a los 30 años, justo cuando su exitosa carrera como modelo daba paso a su vocación como actriz.

Nacida como Mónica Hebe González en 1957, su incursión en el mundo del espectáculo fue casi accidental. A los 12 años, mientras disfrutaba de la playa en Mar del Plata, fue fotografiada para la revista Siete Días, un golpe de suerte que marcó el inicio de una carrera meteórica en el modelaje. A los 17, ya era un rostro reconocido a nivel nacional tras ser elegida Segunda Princesa del certamen Miss Siete Días.

El concurso Miss Siete Días la catapultó, en 1974, a la fama y todo el mundo empezó a hablar de Mónica Gonzaga.

Su carisma y presencia magnética frente a las cámaras hicieron que el salto del modelaje a la actuación fuera inevitable. De la mano de grandes figuras como Alberto Olmedo, Adolfo Aristarain, Alberto Ure y Julio Chávez, Mónica construyó una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión, demostrando no solo su encanto único, sino también su innegable talento artístico.

El "golpe" de los 30: "No sabía cómo seguir"

Sin embargo, detrás del brillo de las cámaras, a los 30 años Mónica enfrentó una crisis personal y profesional que la sumió en una profunda depresión. "A los 30 tuve una crisis. Fue increíble", rememoró en el momento más conmovedor de la entrevista. "Una vez escuché a Jane Fonda decir: ‘¡Qué vieja era cuando tenía 30!’. Y es verdad, a esa edad tuve una crisis. Se me acababa todo eso que se me había dado hasta ahora y no sabía cómo seguir mi vida, mi profesión. De repente, en vez de 'venir a por mí', como dicen los españoles, por ahí ya había otras niñas más mimadas y más monas. Entonces sí: sufrí una crisis, una crisis que fue profunda, una depresión total", relató.

La actriz detalló la intensidad de aquel período: "Me acuerdo que festejé el cumpleaños de 30 en mi casa, yo recién me había mudado y les había dicho que me trajeran una planta. Yo agarraba las plantas y lloraba, estaba con una crisis brutal. A lo mejor para el afuera no era tal, pero para mí sí".

El costo de la transición: de modelo privilegiada a actriz desafiante

Mónica reflexionó sobre el elevado costo que implicó dejar el mundo del modelaje, donde gozaba de un estatus privilegiado, para embarcarse en el exigente camino de la actuación. "Había empezado a los 13 años y todos te dan regalos, nunca compras nada, todo te viene. Aparte, yo no conocía otra cosa. Empecé en el colegio y después me dediqué a esto. No hice una carrera terciaria porque realmente trabajaba y ganaba mucho dinero", explicó.

La decisión de ser tomada "en serio" como actriz implicó un quiebre radical con su imagen de "sex symbol". "Los distintos profesores de teatro, más todos mis compañeros, fueron mis maestros", afirmó. "En ese momento, no podías ser actriz y seguir siendo modelo; tenías que dejar de ser modelo para que te tomaran en serio como actriz. Yo dejé de ser modelo y perdí un montón de plata porque se ganaba muchísimo más que como actriz", contó.

