Cómo seguir a Revista CARAS en Google Disover

Desde septiembre de 2025, Google Discover incorporó una nueva función que permite a los usuarios personalizar su experiencia informativa en dispositivos móviles. A partir de ahora, se puede seguir directamente a Revista Caras Argentina.

Paso a paso: cómo seguir a Revista Caras Argentina en Google Discover

Abrir la aplicación de Google: disponible en Android o iOS. En algunos dispositivos Android, también se accede deslizando a la derecha desde la pantalla de inicio. Iniciar sesión con tu cuenta de Google: seleccioná el perfil desde el ícono superior derecho. Explorar el feed de Discover: desplazate para ver las noticias y publicaciones recomendadas. Buscar una nota de Revista Caras Argentina: al encontrarla, fijate en el botón “Seguir” en la parte superior derecha. Pulsar “Seguir”: de esta manera, Caras quedará guardada como fuente prioritaria en tu feed. Optimizar resultados: si aún no aparecen artículos, podés realizar búsquedas específicas o interactuar con nuestras publicaciones en redes sociales para que el algoritmo te muestre más contenido de Caras.

PASO 1

PASO 2

Además de elegir medios, Google Discover también permite gestionar preferencias temáticas:

Indicar qué contenidos te gustan.

Ocultar temas o fuentes que no quieras ver más.

Revisar y ajustar los datos que influyen en las recomendaciones.

Gracias a la sincronización con la cuenta de Google, estas elecciones se mantienen activas en todos los dispositivos del usuario, garantizando una experiencia consistente y personalizada.

No olvides seguir a Revista CARAS en Google Discover.