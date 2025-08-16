Alberto Martín pelea por su vida. El reconocido actor se encuentra en una situación crítica, hospitalizado, sedado y con un pronóstico reservado, producto de una dura enfermedad terminal. Las próximas horas serán claves para determinar sus posibilidades de evolución.

Alberto Martín desapareció de los medios

Durante 2023 y 2024, Alberto Martín fue parte de Mañanisima, donde tenía una sección en la que cocinaba sus mejores platos. La química con Carmen Barbieri y lo desopilante que resultaba su dupla, habían hecho que se destacara en el programa e incluso se llegara a hablar de rumores de romance con la conductora.

Alberto Martín y Carmen Barbieri.

Esta nueva exposición, con su regreso a la televisión tras cuatro años y sus funciones en teatro, comenzó a descender drásticamente en 2025. Durante los primeros meses del año dio algunas entrevistas, pero poco a poco se alejó de los medios masivos.

En sus redes sociales, también se vio esta situación. Su última aparición fue el pasado 10 de junio, con un mensaje dedicado a los padres. Los comentarios en la misma no hicieron más que reflejar el cariño de la gente hacia su persona.

La enfermedad que atravesó Alberto Martín en 2021

Cuando tenía 76 años, Alberto Martín tuvo que ser operado de urgencia por un tumor en la base del ojo derecho. Él mismo confirmó la situación, aunque intentó quitarle peso: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo”, dijo en un audio que envío a Rodrigo Lussich.

Alberto Martín.

Igualmente, se había mostrado optimista con el resultado, a la espera de los resultados de los estudios derivados de esa intervención. “Veremos que sale. Yo soy muy positivo en todo esto”, comentó, para después agradecer al equipo médico.

(Noticia en desarrollo)