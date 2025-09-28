De triunfar en Gran Hermano y Showmatch a vender papel higiénico para llegar a fin de mes: la nueva vida de Brian Lanzelotta

Brian Lanzelotta es uno de los participantes de Gran Hermano más reconocidos del reality. Este año, se cumplió una década de su paso por la casa más famosa del país que lo llevó a ganar popularidad por su simpleza y simpatía. Cuando el certamen terminó, decidió incursionar en el ambiente de la música consagrándose como uno de los cantantes de cumbia más queridos del ambiente. Sin embargo, su presente está lejos de esas épocas de exposición mediática y fama y él mismo anunció que se iba a empezar a dedicar a la venta de papel higiénico y rollos de cocina.

Brian Lanzelotta: de la música tropical a la venta de productos de limpieza

Hace cinco años, Brian Lanzelotta se convertía en uno de los participantes más destacados de Cantando por un Sueño, junto a su compañera Ángela Leiva., con quien llegaba a la final. Parecía ser el inicio de una carrera importante en la música, que ya venía dando buenos pasos, pero poco a poco la situación comenzó a cambiar. Hoy, su presente es muy diferente a lo que más de uno hubiese podido anticipar.

A través de su cuenta de instagram, Brian Lanzelotta anunció hace algunas semanas que comenzaría a dedicarse a la venta de papel higiénico y rollos de cocina, con la creación de su propia marca. "Siempre fui un busca, un soñador, un remador, tratando de hacer cualquier cosa para salir adelante y siempre tratar de realizar mis sueños. Este es un sueño más, el sueño de hacer algo y que ese algo funcione. Sé que no va a ser fácil. A mí nunca nada se me hizo fácil, pero ya tengo experiencia en las cosas difíciles. Así que espero que me tiren la mejor energía en este nuevo camino.", escribía en aquella publicación, en la que también arrobaba a Mariana, su compañera de vida.

Cerca de dos meses después, Brian mostraba los primeros pasos de "Bien Limpio", su marca. "El principio es este, ahora el final no se cual es. pero de algo estoy seguro no voy a para de intentarlo y vos tampoco deberías dejar de intentarlo", escribía. Una inauguración, por así decirlo, que se consolidaba con a creación de su propia cuenta de la marca en redes sociales (Instagram, Facebook, X -ex Twitter- y TikTok) para ofrecer los productos de manera detallada, mostrando las formas de empaquetado, teléfonos de contacto y todo lo que podía necesitar.

Claro que este nuevo camino no fue sencillo, como supo anticipar. Él mismo mostró, a través de su mencionada cuenta de Instagram, que para poder cumplir con la logística que le requería este proyecto, tuvo que vender su auto cero kilómetro. Con el dinero, se pudo hacer con una camioneta que le facilitaba el traslado del material que vende.

La carrera musical de Brian Lanzelotta

Si bien hoy por hoy su principal fuente de ingreso surge a partir de esta marca que creó, Brian Lanzelotta se encargó de mostrar que sigue desarrollando su carrera como cantante. En sus redes sociales se pueden seguir viendo las diferentes presentaciones que hace, tanto para el público general como para eventos privados. Un indicio que deja claro que, a pesar de la necesidad de buscar otro medio, el joven continúa persiguiendo sus sueños y dedicándose a lo que más le gusta, como él mismo había anticipado.

De esta manera, Brian Lanzelotta combina su rutina del día a día entre la música, los ensayos y su emprendimiento de papeles higiénicos y rollos de cocina, siendo él mismo su propio jefe. Sin horarios, pero con la responsabilidad de cumplir con cada consumidor, es el que toma los pedidos, los prepara y los reparte, dejando en claro que se trata de una pequeña empresa familiar hecha a pulmón y sin ningún empleado a su cargo. Todas estas acciones con un único fin: tratar de llegar a fin de mes.

