El desesperado pedido de ayuda de la ex Chiquititas Nadia di Cello

Nadia di Cello volvió a estar en boca de todos luego de que se viera envuelta en un verdadero escándalo,cuando su marido y papá de sus dos hijos, Fernando Migliano, fuera detenido por narcotráfico. “Se lo acusa de venta de estupefacientes. En un allanamiento encontraron cocaína, LSD, nueve plantas de marihuana, una de 1,65 metros de altura y balanzas”, revelaron en Los Ángeles de la mañana, el pasado noviembre.

“Quiero agradecer a aquellas personas que me apoyan, que me escriben y se solidarizan conmigo, con una palabra de aliento de amor me hacen bien. Estoy pasando por lo peor de mi vida”, había dicho Nadia hace poco, ante este difícil momento. “Me cuesta mucho escribir porque no paro de llorar, no logro entender por qué tanta maldad, acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo qué pasó, que no voy hablar. Por qué no puedo hablar, porque si hablo corremos muchos riesgos mis hijos y yo. Sólo les puedo decir qué hay mucha mafia y gente de mierda en el mundo”, agregó Di Cello en aquella oportunidad.

Ahora, a pocos días de que termine el año, la actriz, recordada por su paso en Chiquititas, salió a hacer un desesperado pedido. "Necesito su ayuda. Estoy en una situación difícil, sobre todo económicamente. Me cansé de pedir ayuda a todos los que conozco si saben de algún trabajo, por eso hoy decidí pedirle ayuda a todos ustedes", comenzó Nadia en un extenso texto que compartió en Instagram Stories.



"Si saben de algún trabajo ténganme en cuenta ya que necesito mantener a mis hijos y salir adelante. Gracias, los quiero". cerró .