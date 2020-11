Viviana Canosa quedó sobreseída en la causa del Dióxido de cloro

Fue en plena pandemia cuando Viviana Canosa desde su programa Nada Personal, que se emite por canal 9, tomó dióxido de cloro al aire y ésto se entendió como una cura o prevención para el Coronavirus que ella promocionó.

A partir de ahí la periodista recibió innumerable cantidad de denuncias, por lo que tuvo que recurrir a su abogado, el dr. Juan Manuel Dragani, quien la representó en la causa y finalmente logró la absolución de Canosa y el archivo de las actuaciones

En esa oportunidad, Canosa luego de beber el químico dijo: "Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago".

En la declaración agrega que "jamás ejerció en forma ilegal la medicina o el arte de curar. Nunca intentó forjar a la opinión pública dado que en sus dichos no formulaba una recomendación. Ni aconsejaba el consumo".

La periodista invitó a Dragani a su programa para que los televidentes escuchen la palabra autorizada del caso que conmovió a la opinión pública, incluso a grandes amigos de Canosa como Adrián Pallares y Soledad Larghi, de quienes Viviana se sintió muy decepcionada por la forma en que trataron el tema y sin siquiera hablar con ella previamente.

En la presentación canosa dijo "se metieron con mi moral y mi dignidad. me causaron un daño irreparable. Me calumniaron" Por su parte Dragani agregó: "Dijeron cualquier cosa pero ahora comienzo las acciones por daños y perjuicios y por daño moral. Vamos a evaluar si hay posibilidad de iniciar acciones penales con algunos de ellos por falsa imputación de delito y eso ante la justicia civil genera una indemnización"

Dragani. dijo que quienes la denunciaron fueron Pablo Salum de la Fundación Libres mentes y el diputado neuquino Mariano Mansilla quienes la imputaron por el ejercicio ilegal de la medicina.

Canosa indignada dijo: "Voy a ir uno por uno. Se me volvió todo en contra y les aseguro que no fue fácil. De algunos me extraña porque los consideraba amigos También prometió que el dinero que obtenga como indemnización por los juicios que va a iniciar, los donará a diferentes fundaciones ya que no quiere tener "los sobres de esa gente".