La reacción de Viviana Saccone tras conocerse la denuncia contra su ex marido

La actriz Viviana Saccone le inició una demanda a su ex marido y padre de sus hijas, Federico Palazzo por violencia económica.

Según informaron en LAM, la actriz de 53 años, reclama al padre de sus hijas adolescentes, Alegra y Serena, una suma no inferior a los 100 mil pesos que surgen de sus gastos de luz, gas, teléfonos, alquiler, cable, etc.

Viviana demanda a Federico Palazzo, el padre de sus hijas,

La actriz que se luce en la pista de La Academia, está asesorada por una letrada feminista y el expediente judicial, iniciado en noviembre pasado, llegó a manos de Maite Peñoñori, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" quien leyó una parte del mismo:

"Desde la separación nuestras hijas viven conmigo, soy quien tiene a cargo la totalidad de los cuidados personales: me encargo de alimentarlas, vestirlas, llevarlas a sus controles médicos y todo lo que conlleva su cuidado personal".

Maite, como lo hace habitualmente, estuvo en el estudio de ShowMatch y entrevistó a Saccone, quien ante la sorpresa por la pregunta de un caso tan personal, fue tajante: "No no no no se de dónde salió eso. No voy a decir ni una palabra de eso. No".

Viviana Saccone vende su casa por Instagram

Viviana Saccone decidió poner en venta su casa y compartió las imágenes a través de su cuenta oficial de Instagram para, de esa forma, lograr la transacción más rápido. La actriz aprovechó sus casi 150.000 seguidores en dicha red social para difundir las fotos de la propiedad.

“Vendo mi casa”, anunció este lunes la artista. Según detalló, el inmueble es de estilo “brutalista”. Además sumó fotos y algunos datos de contacto. Pasó el tiempo y ella decidió borrar el posteo.

