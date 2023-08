Las mejores fotos de Javier Milei junto a los perros a los que considera "sus hijos"

Javier Milei es la figura indiscutida de este último tiempo y realizó una producción exclusiva con sus perros, a los que llama "sus nietos", dado que son los hijos de Conan, el perro mastín al que según dice, clonó.

El economista cerró su campaña agradeciéndole a “la parte de la familia que le da contención” y a sus “hijitos de cuatro patas, vale aclarar que cuando el hombre habla de ellos se refiere a Conan, su perro, y a sus hijos.

Los perros de Javier Milei

Javier Milei contó en numerosas entrevistas que a Conan lo adoptó en el 2004. Luego, el 13 de mayo de 2019, en Radio Mitre. Marina Calabró reveló al aire una charla con Milei, en la que él le explicó como fue el proceso en el que clonó a Conan en Estados Unidos, mediante el cual llegaron sus “nietos”.

Javier Milei junto a sus perros FOTO: CARAS

“Primero tenés que ponerte en contacto con una empresa que se llama Perpetuated. Ellos te dan las indicaciones para las tomas de muestras. Una vez que las tenés, la enviás. Ellos generan un conjunto de células, lo congelan y lo usan cuando vos des la orden. La empresa está en Texas, es de biotecnología y hace las clonaciones”, revela el economista.

Marina Calabró, en base a la charla que tuvo con Milei más allá de los audios que puso al aire, contó que ese proceso costó “unos 50 mil dólares”.

Javier Milei junto a sus perros FOTO: CARAS

Murray, Milton, Robert y Lucas son los hijos de Conan y fueron fotografiados en exclusiva para CARAS.

-¿Cómo es vivir con cinco perros en su casa? Los cachorros más Conan…

JM: La verdad que es una bendición

-¿Los saca usted o tienen un paseador?

JM: En una época tenía un paseador pero después Conan se puso más grande y me ocupé yo personalmente de él y de los chicos. La idea es comprarme una traffic para cargarlos a todos a la mañana, bien temprano, y llevarlos a pasear a donde no me vea nadie. En este momento nos turnamos con mi hermana Karina para darle una cantidad de paseos acorde a sus necesidades físicas.

Javier Milei junto a sus perros FOTO: CARAS

-¿Cuánto cuesta mantener a tantos perros?

JM: No importa cuánto dinero cueste su alimentación, sus vacunas o sus consultas al veterinario… Lo único que me importa es tenerlos. Eso es lo que cuenta.

Los hijos de Conan FOTO:CARAS

-¿Conan, el padre de los perritos, es cómo un hijo para usted?

—Literalmente es un hijo para mi... Los “cuatri” son como mis nietos.

Al momento de la producción, los perros eran cachorros y ya pesaban 35 kilos. FOTO: CARAS

-¿Cómo se llevan todos los cachorros entre si?

JM: La verdad es que es muy divertido. Por ejemplo, Conan se sienta y los mira y los ve pasar descontrolando todo y me mira como diciendo: “¡Che a mí me dejabas hacer estas cosas!”. Pero bueno, igual siempre estás en desventaja numérica, no importa qué medidas tomes ellos siempre te van a ganar porque tienen superioridad en cantidad. Hay que pensar estrategias para que no se lastimen entre ellos o no rompan cosas de valor. Ahora sólo hay que dejar que terminen de romper el departamento para hacerlo de nuevo. Por lo menos, hasta que estén maduros y eso va a ocurrir entre los seis meses y el año. Todavía tengo un tramo por recorrer juntos…

FOTO:CARAS

De este modo, Javier Milei reveló toda su intimidad junto a sus perros