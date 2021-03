En La Rural: vuelve el Microteatro a Buenos Aires

Microteatro de Buenos Aires regresa con todo y expande su propuesta desde un nuevo espacio: La Rural. A partir del 17 de marzo y sólo por una semana, la propuesta cultural que no deja de recibir elogios alrededor del mundo gracias a su original dinámica de difusión artística, se trasladará a La Rural con seis salas donde se podrá disfrutar de 12 propuestas teatrales con cuatro repeticiones cada una, de miércoles a sábados, en sus dos sesiones habituales: Central (de 20.30 a 22.25 h) y Golfa (de 22.45 a 00.40 h respectivamente).



De esta manera, Microteatro, conocido en el mundo por brindar originales propuestas teatrales de calidad de no más de 15 minutos, ampliará su experiencia ofreciendo al público no sólo la posibilidad de continuar disfrutando el teatro argentino sino también de vivir el encuentro desde el minuto cero gracias a un espacio gastronómico 100% de vanguardia, ya que durante cada jornada, La Rural abrirá sus puertas para conquistar paladares previo al comienzo de las funciones. Y no sólo eso, entre función y función, se convertirá en el punto de encuentro o de partida hacia los diversos caminos que propone Microteatro. Asimismo, el espacio gastronómico abrirá sus puertas al público de manera libre e independiente para que la gente pueda descubrir un nuevo punto gastronómico en la ciudad. Para acceder al espacio gourmet, no se requerirá la compra de ticket.



¿Algo más? ¡Sí! Los Microacústicos se suman a Microteatro. Para garantizar un disfrute ilimitado en un sólo lugar, Microteatro incorpora una nueva propuesta: los Microacústicos, set musicales de 20 minutos en salas con capacidad para 70 personas, comenzando a partir de las 20 h hasta las 00 h para que los melómanos puedan disfrutar de los mejores artistas de la escena, en formato íntimo. Seven Kayne, Axel Fiks, Malena Villa, Luck Ra, Rosario Ortega, Celli, Mel Muñiz, 1915, Santiago Saez, Florian, Rocio Igarzabal, Camilú, Marina Fages, Miranda Johansen, Sofía Hervier, Cieloazul, Anyi, Acus, Padawan y Terapia formarán parte de la propuesta.



LO NUEVO: MICROKIDS



Y, como si fuera poco ¡los más chicos también tendrán su lugar en Microteatro! Los Microkids serán mini shows acústicos y mini obras de teatro para que los niños puedan bailar, jugar y expresar toda su creatividad. Los Microacústicos Kids contarán con la presencia de reconocidos artistas como Koufequin, Panceta y los Papas Fritas, Pequeño Pez, Nilocos y Los Rockan; mientras que Microteatro Kids desplegará todo su arte lúdico. Los sábados de 14 a 18 horas y domingos con cuatro repeticiones por obra de 14 a 19 horas. “Esperando que pase el tiempo”, “El vuelo de Iván”, “Emociolandia”, “Para andar ligero” y “La Superclásica (casi Romeo y Julieta)”, serán algunas de las presentaciones teatrales que se podrán disfrutar.

Protocolos COVID-19



La prioridad es el cuidado y seguridad de los asistentes, por eso se implementarán las siguientes prácticas:



​ ● Una vez realizada la compra para cada obra/microacústico, se enviará un código QR para poder ingresar a las salas.También, habrá un punto de venta en La Rural.



● Con la compra del ticket en la página de la ticketera se deberá completar una declaración jurada de salud para poder ingresar a Microteatro y Microacústicos.



● En la puerta, se tomará la temperatura de cada persona que ingrese al predio, sin excepción.



● Las funciones comenzarán puntual (se deberá llegar 30 minutos antes de la función)



● No se podrá ingresar a la sala una vez iniciada la función



● El uso de barbijo es obligatorio y se deberá respetar la distancia social en todo momento. Para ello hemos colocado sillas con 2 metros de distancia y todas las obras sucederán en espacios delimitados pero en galpones de gran altura, abiertos, lo que permite una gran circulación de aire.



● Habrá expendio de alcohol/sanitizante para todo el público en accesos y lugares comunes.



● Cada puesto del sector gastronómico contará con un código QR para visualizar el menú.