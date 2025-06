Pampita le pidió perdón María Vázquez: “No me quería quedar con las ganas de decirlo”

Luego de que Pampita respondiera de forma filosa los comentarios de María Vázquez y su esposo, Adolfo Cambiaso, sobre las personas "caretas" que se acercan al polo de forma interesada, la modelo se retractó y pidió disculpas a su colega mediante un video que compartió en su red social.

Pampita le pidió perdón a María Vázquez: “No me quería quedar con las ganas de decirlo”

En el marco de una nota por el estreno del documental "En el nombre del polo", que tendrá como protagonista a Adolfo Cambiaso, María Vázquez y su esposo causaron revuelo por mencionar que hay gente que se acerca al polo para "sacarse una foto o a ver si ven a algún príncipe”. En medio de una supuesta rivalidad, estos dichos sonaron como una "indirecta" para Pampita.

La top model recogió el guante y apuntó fuerte contra María en una nota que brindó al ciclo "Los profesionales", en El Nueve: “Seguro que no se refiere a mí porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones”.

Pampita

En ese sentido, Pampita aseguró que "hablar mal del ambiente del polo creo que no la deja bien" refiriéndose María Vázquez. Sus declaraciones reavivaron los rumores de mala relación entre ambas y se armó un revuelo tan grande que la propia empresaria decidió hacer un descargo en sus historias de Instagram para aclarar que, al informarse, se dio cuenta que su colega nunca habló mal de ella. Asimismo, pidió disculpas y contó que tuvieron una charla telefónica.

“Iba a escribir algo para poner acá en mi Instagram, pero dije si hago un video capaz es mejor. Hace unos días me agarraron en la puerta del canal y me dijeron que María Vázquez había dicho cosas y el notero me decía que lo había dicho por mí", comenzó contando.

Luego, la modelo se sinceró: "Yo no chequeé la información, no vi la nota y por haber dado esa entrevista se generó todo un tema que después levantaron los portales y hoy, cuando vi las repercusiones de lo que había pasado por esa nota, no me sentía cómoda".

Pampita y María Vázquez

Y agregó: "Así que averigüé el teléfono de María con el doctor de mis hijos. Él me lo pasó y le pregunté a María si podíamos hablar". En este sentido, la conductora reveló: “Le dije que no me gustaba esto que había pasado, que nunca me habían hecho sentir mal en ningún lado y que había visto la nota y que ella no había hablado mal de mí en ningún lado tampoco".

Al contar por qué salió a hacer esta aclaración, Pampita aseguró que se encuentra en una etapa en la que no quiere generar polémicas ni mucho menos rivalidades con mujeres. "No las quiero en mi vida y no quiero esa versión mía tampoco. Me parecía bien explicarle la situación y pedirles disculpas", expresó.

Además, manifestó: “Quería aprovechar acá para usar mis redes para aclararlo. No me quería quedar con las ganas de decirlo. No tengo ningún problema con María Vázquez". Dejando de lado las versiones de mala onda entre ellas, Pampita volvió a destacar: "No quiero tener problemas con mujeres y me parece que todas tenemos que predicar con el ejemplo de buscar que no se generen mediáticamente rivalidades".

De esta manera, Pampita realizó un extenso descargo en su red social de Instagram y le pidió perdón María Vázquez tras las repercusiones que generó la nota donde apuntaba contra ella.